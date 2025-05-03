Дороги Памяти: автопробег к 80-летию Великой Победы

Пилоты LADA Sport ROSNEFT проедут через 7 городов и поздравят всех с праздником

Пробег «Дороги Памяти» в честь 80-летия Великой Победы организовала крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть».

Старт пробега состоялся 2 мая, неподалеку от Поклонной горы в Москве.

Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов едут через Тулу, Калугу, Брянск, Орел и Воронеж.

Кирилл Ладыгин, 16-кратный чемпион России, 9-кратный победитель Гонки Чемпионов, бронзовый призер гонки «24 часа Ле Мана» Михаил Митяев, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, участник Международного ралли «Шелковый путь». Леонид Панфилов, чемпион России по картингу, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам.

Все желающие могут встретиться с пилотами LADA Sport ROSNEFT на АЗС «Роснефти» в городах по маршруту автопробега, получить георгиевские ленточки, а также взять автографы и сделать фото с чемпионами.

Завершится автопробег 8 мая у монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде.

Каждый день на этой странице будет появляться свежая информация, новости и видео с пилотами из городов маршрута «Дороги памяти». Поехали!

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