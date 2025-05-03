Дороги Памяти: автопробег к 80-летию Великой Победы
Пробег «Дороги Памяти» в честь 80-летия Великой Победы организовала крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть».
Старт пробега состоялся 2 мая, неподалеку от Поклонной горы в Москве.
Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов едут через Тулу, Калугу, Брянск, Орел и Воронеж.
Все желающие могут встретиться с пилотами LADA Sport ROSNEFT на АЗС «Роснефти» в городах по маршруту автопробега, получить георгиевские ленточки, а также взять автографы и сделать фото с чемпионами.
Завершится автопробег 8 мая у монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде.
Каждый день на этой странице будет появляться свежая информация, новости и видео с пилотами из городов маршрута «Дороги памяти». Поехали!
День первый: старт пробега в Москве
День второй: город-герой Тула
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