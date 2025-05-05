Родина Маршала Победы и колыбель космонавтики: автопробег «Дороги Памяти» в Калуге

Автопробег по маршруту Москва – Волгоград идет по плану, и сегодня пилоты команды LADA Sport ROSNEFT уже в Калуге.

Калуга – город особенный. Это и колыбель отечественной космонавтики, ведь именно здесь К.Э. Циолковский заложил основы будущей науки и отрасли, и малая родина Г.К. Жукова, которого в народе гордо называли Маршал Победы. Родился он неподалеку в деревне Стрелковка.

Калуга во время немецкой оккупации в конце 1941 года, Смоленская улица.

Остановка в Калуге получилась насыщенной.

У дилерского центра LADA встретились прошлое и настоящее — модели LADA Aura и Vesta Sportline и ВАЗ-2103.

День начался с визита в калужский дилерский центр LADA. Здесь пилоты ответили на вопросы фанатов и автолюбителей и дали пару советов, как начать карьеру профессионального гонщика. По словам Ладыгина, Панфилова и Митяева, начинать стоит точно с картинга, так как это основа будущей карьеры в автоспорте, еще один способ – участвовать в симрейсинге, киберчемпионате, который проходит при поддержке Роснефти. На таких гоночных симуляторах трассы в точности повторяют настоящие – это часть тренировок и действующих пилотов.

Перед заключительной точкой маршрута нужно заправиться.

В автомобили пробега гонщики заливают бензин Pulsar. Тысячи пройденных километров – лучшее подтверждение качества этого топлива.

Позади уже два города, и машины показали отличную динамику – приемистость и резвость. При этом расход оказался сравнительно низким. За это спасибо фирменному топливу Pulsar, которое за счет поддержания чистоты топливной системы автомобиля позволяет обеспечить максимально эффективное сгорание топлива.

Внимание посетителей АЗС привлекла новейшая модель LADA Аura. Седан бизнес-класса в черном цвете «пантера» оснащен двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. и вариатором.

Участники пробега возложили цветы к монументу на площади Победы в центре Калуги.

Завершился день в Калуге возложением цветов на площади Победы. Следующая остановка — Брянск.

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