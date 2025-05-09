С Днем Победы! Пробег «Дороги Памяти» финишировал в Волгограде

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT возложили цветы к монументу «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане

Сегодня город-герой Волгоград встречает всех масштабно и празднично, но у подножия мемориала люди склоняют головы — и в дань памяти каждого героя Сталинградской битвы, и перед величием скульптуры «Родина-мать зовет!».

Это финальная точка маршрута «Дороги Памяти». Кирилл Ладыгин, Леонид Панфилов и Михаил Митяев возложили цветы к Вечному огню.

В расписании пилотов уже привычная и долгожданная встреча с болельщиками в дилерском центре LADA и на АЗС «Роснефть».

Здесь совместные фото, автограф-сессия, георгиевские ленточки и, конечно, возможность пообщаться со спортсменами.

Поздравляем всех с Днем Победы!

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