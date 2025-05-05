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Автопробег «Дороги Памяти» прибыл в Тулу

Второй день пробега «Дороги памяти» команда LADA Sport ROSNEFT встретила в городе-герое Туле.

Утро началось с встречи в дилерском центре LADA, где пилоты Кирилл Ладыгин, Леонид Панфилов и Михаил Митяев раздавали автографы и отвечали на вопросы автолюбителей.

Пилоты LADA Sport ROSNEFT
Пилоты LADA Sport ROSNEFT

Следующая точка — АЗС «Роснефть». Приезд пилотов совпал с открытием мотосезона, владельцы самых разных мотоциклов и байков были рады встрече с ведущими гонщиками российского автоспорта.

Завершился визит в Тулу возложением цветов к памятнику «Три штыка» на Площади Победы.

Пилоты LADA Sport ROSNEFT и представители компании «Роснефть» возложили цветы к памятнику защитникам Тулы.
Пилоты LADA Sport ROSNEFT и представители компании «Роснефть» возложили цветы к памятнику защитникам Тулы.

Гонщики LADA Sport ROSNEFT почтили память защитников Тулы, которые участвовали в героической обороне города, выдержав 45 дней осады. Тульская оборонительная операция стала частью битвы под Москвой 1941–1942 годов и создала условия для контрнаступления Красной Армии.

Один из самых красивых памятников, посвященных Великой Отечественной войне, стоит при въезде в Тулу.
Один из самых красивых памятников, посвященных Великой Отечественной войне, стоит при въезде в Тулу.

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Фото:
«За рулем»
05.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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