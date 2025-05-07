Город первого салюта: пробег «Дороги Памяти» в Орле

Пилоты LADA Sport ROSNEFT посетили Орёл

Город первого салюта, город воинской славы и литературная столица России — и всё это Орёл! Здесь пилоты LADA Sport ROSNEFT продолжают автопробег «Дороги памяти».

За один день нужно успеть многое: вначале встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Он нашел возможность встретиться с пилотами, к слову, один из них, Леонид Панфилов, живет в Орле. Вместе с гонщиками Клычков осмотрел автомобили, оценил новую LADA Aura и пройденную часть маршрута.

Автопробег продолжается, а впереди старт гоночного сезона. Пилоты рассказали, что держать себя в форме нужно всегда, поэтому по плану не только тренировочные заезды, но и контроль питания. На АЗС «Роснефть», например, можно выбрать полезный перекус. Здесь же и встреча с фанатами.

Орёл — город особенный. В ходе Курской битвы 5 августа 1943 года Орёл и Белгород были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого по приказу Сталина было принято решение дать артиллерийский салют войскам. Этот салют стал первым за время Великой Отечественной, а за Орлом и Белгородом закрепилось название «город первого салюта».

Танки Т-34, идущие по Московской улице в Орле при освобождении города от фашистов.

Впереди новый город и новая история.

Перед тем как отправиться дальше, пилоты проверяют авто и заправляются топливом Pulsar. Михаил Митяев поделился: с таким топливом можно увеличить ресурс двигателя за счет поддержания чистоты топливной системы, а надежность и спокойствие в дороге очень важны.

Визит в Орел завершился возложением цветов к монументу на Бульваре Победы.

Следующая остановка – Воронеж!

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