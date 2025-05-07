В центре истории: автопробег «Дороги Памяти» в Брянске

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT посетили город Брянск

Следующая точка на карте автопробега — Брянск. Здесь на Брянщине воевал дед пилота LADA Sport ROSNEFT Михаила Митяева. В 17 лет ушел добровольцем на фронт, воевал в пехоте, был назначен заряжающим артиллерийского расчета пушки ЗИС-3. Михаил показывает фото и документы деда, с гордостью рассказывает, что тот дошел до Берлина, получив три ранения.

В местах, где история на каждом шагу, нельзя не вспомнить и партизанское движение. Когда в октябре 1941 года фашисты полностью оккупировали Брянскую область, многие местные жители уходили в леса, пополняя ряды партизанских отрядов. Общая численность партизан в Брянской области была невероятной — более 60 000 человек.

Сегодня пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Леонид Панфилов и Михаил Митяев вспоминают героев и возлагают цветы к мемориальному комплексу «Партизанская поляна».

В программе посещения города уже привычные встречи с болельщиками и раздача георгиевских лент.

Автопробег продолжается, седан и универсал Vesta Sportline и бизнес-седан Aura уверенно движутся по дорогам памяти. В двигателях – масло первой заливки Rosneft Magnum. За несколько тысяч километров, которые прошли машины и в пробеге и до старта, масло не пришлось доливать, а это значит, что оно сохраняет рабочие характеристики и эффективно защищает детали от износа.

Пилоты едут дальше, впереди – Орёл.

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