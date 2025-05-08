Второй Сталинград: пробег «Дороги Памяти» в Воронеже

Участники пробега прибыли в Воронеж

Воронеж – предпоследний пункт в маршруте автопробега и важный рубеж обороны в годы Великой Отечественной на южном направлении. Именно Воронеж стал для гитлеровцев главной проблемой в продвижении на Сталинград. За всю войну было только два города, где линия фронта проходила через сам город, — это Сталинград и Воронеж.

Оборона столицы Черноземья держалась 212 дней.

Интересными фактами из прошлого и настоящего из жизни Воронежа поделилась Светлана Степанцова — заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Во время встречи она также уделила внимание тому, как проходит автопробег.

После общения все отправились к мемориалу на Московском проспекте, где возложили цветы и почтили память защитников города.

Участники пробега «Дороги Памяти» возложили цветы к вечному огню у мемориала на Московском проспекте.

Традиционная встреча с болельщиками команды LADA Sport ROSNEFT состоялась в одном из дилерских центров LADA. Тот, кому посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте, смог получить автограф и георгиевскую ленточку из рук пилотов Кирилла Ладыгина, Леонида Панфилова и Михаила Митяева.

Перед тем как отправиться на финишный отрезок пути, участники пробега подкрепились в кафе на АЗС «Роснефть» и заправили баки автомобилей топливом Pulsar.

До встречи в Волгограде!

Автомобили пилотов заправлены топливом Pulsar. С ним двигатель работает надежно.

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