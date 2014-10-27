Сотни, а то и тысячи километров за один присест утомят даже ярого любителя порулить. Чтобы путешествие прошло с наименьшими трудозатратами, важно правильно его спланировать.

Кто из нас, любящих отправиться в дальнюю дорогу на машине, не завидовал немцам или американцам с их автобанами и хайвеями? Да, и там случаются многокилометровые заторы, но все равно ехать по широким и хорошо размеченным дорогам куда приятнее, чем по российским однополоскам. А потому нам — никуда не денешься! — до сих пор нужно в деталях продумывать предстоящий путь.

Ехать днем или ночью

Пробки на трассе раздражают, пожалуй, даже хлеще городских. Впереди еще сотни километров, и все расчеты времени рушатся. Самый простой способ минимизировать простои — отправиться в дорогу ночью , когда трафик на шоссе становится значительно слабее. Это касается всех «засадных» мест. Даже когда на пути нет серьезных ремонтов, можно хорошо постоять, например, перед кассами платной дороги, а аварии вообще не поддаются прогнозированию.

Если маршрут длинный и весь его за ночь не осилить, подгадайте проезд самой пробочной его части на период с более свободными дорогами. Например, по пути на юг это традиционные «толкучки» в Лосеве, на строящейся трассе «Таврида» и отрезке Джубга — Сочи. В прежние времена также пытались проскочить вечно стоящий Вышний Волочек на М-10.

Еще один аргумент в пользу темноты: жаркая погода дополнительно изматывает водителя, даже когда салон эффективно охлаждается кондиционером. Поэтому ночная дорога может оказаться для организма более легкой.

Заплатить или найти бесплатный вариант

Единственный плюс бесплатного шоссе — экономия денег. Если предстоят ежедневные поездки, то даже гуманный тариф может пробить брешь в бюджете. Тут надо взвесить все за и против.

На участках, подведомственных «Автодору», тарифы, как правило, гуманные. Но подмосковные дороги до Одинцова и Солнечногорска дешевыми не назовешь.

А вот при единичном проезде (раз-два в год в отпуск) вряд ли имеет смысл «кроить». Времени и сил на бесплатной альтернативе потратите заметно больше, а траты на фоне общих за отпуск не так уж велики. И еще вопрос, где сожжете меньше топлива: на платнике с круиз-контролем или на узкой старой трассе, крутя двигатель на каждом обгоне. Мой выбор однозначен — платная дорога.

На большинстве российских скоростных магистралей берут разумную плату за проезд. Но есть два исключения — обход Одинцова и головной отрезок М-11 от Москвы до Солнечногорска. За собственный счет я по ним не поеду. Для сравнения: за первые 43 км трассы Москва — Питер водитель легковушки (и мотоцикла!) отдаст днем 500–650 рублей, а за следующие 90 км — 190 рублей.

Выбирать федеральную трассу или региональную

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В России не такое разнообразие направлений, чтобы мучиться выбором, по какой дороге ехать между двумя городами. Во многих случаях вариант один. Но если альтернативы доступны, то не все так однозначно, как с выбором между платной и бесплатной дорогами.

В теории федеральная трасса имеет преимущество перед региональной: она, как правило, шире и меньше досаждает населенными пунктами с ограничением 60 км/ч. С другой стороны, там по определению интенсивнее автомобильный поток и чаще встречаются серьезные ремонты с реверсивным движением. А они влекут за собой серьезные пробки.

Как сделать выбор? За пару недель до старта начинайте мониторить пробки на предполагаемом маршруте. Долгие и «затычные» ремонты сразу проявят себя очередями машин, окрашенных на карте красным. На предложенный навигатором путь полагайтесь с оговорками. Например, если вы стартуете из дома с утра пораньше, а пробочное место расположено в 300–400 км впереди, то, понятное дело, оно изначально будет «зеленым», а пока вы до него доберетесь — «покраснеет».

Так что только наблюдения и опыт тут вам помощники. Мой пример — дорога из Москвы в Шиловский или Касимовский районы Рязанской области. Годами я, не задумываясь, ездил по трассе М-5, которая за редким исключением имеет по две полосы в каждом направлении. Но вот уже пару лет как интенсивные ремонты на ней сделали более быстрым путь по однополосному Егорьевскому шоссе. Парадокс для теоретиков и наглядный пример для практиков.

Узкое шоссе по факту оказывается быстрее измученного ремонтами федерального. И так случается нередко.

Пробиваться через город или по объездной дороге

Выбор вроде бы идентичен предыдущему: однозначного ответа дать нельзя. Мой опыт свидетельствует: прорываться через город со светофорами имеет смысл только в одном случае — когда на объездной затеяли серьезный ремонт. Как, например, сейчас происходит в Рязани, а несколько лет назад было в Ярославле. Или же это обход вроде М-10 вокруг Вышнего Волочка в прошлые годы, когда проползти огородами (чуть ли не в буквальном смысле) выходило быстрее, чем стоять в общей очереди с фурами на федеральной трассе.

Стоять в пробке или искать альтернативу

Этот вопрос риторический, когда дорожной сетью иной путь в принципе не предусмотрен, и философский, когда выигрыш во времени неоднозначен. Считаю, лучше подальше проехать, чем поближе постоять, поэтому предпочту крюк толканию в заторе. И к подвеске машины я не испытываю нездоровой заботы, так что без сомнений выберу альтернативный путь по грунтовке или дрянному асфальту. Так в период масштабного ремонта в Лакинске, убившего пару лет назад все движение по М-7, я без раздумий огибал его окружным путем, пусть и расплачиваясь за это перепробегом.

Но тут каждый решает для себя. Если бы у всех водителей мнения сходились, объездные пути были бы забиты больше, чем основные.