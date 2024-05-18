Эксперты назвали главные проблемы китайских автомобилей в России

«Автостат» составил список основных недостатков китайских автомобилей в России

Китайский автопром за последние годы совершил колоссальный рывок, и теперь автомобили из Поднебесной уверенно завоевывают не только азиатские, но и европейские рынки. Россия не стала исключением: продажи китайских машин в нашей стране растут стремительными темпами.

Но, как и у любой медали, у этой тенденции есть две стороны. Такие плюсы и минусы видят эксперты в китайском автопроме.

Один из главных козырей китайских автомобилей – это их привлекательная стоимость. За те же деньги, что и бюджетный автомобиль европейского или японского бренда, можно купить более оснащенный и комфортный китайский. Китайские автопроизводители не скупятся на опции, предлагая в базовых комплектациях то, за что у конкурентов придется доплачивать. Китайские автомобили уже давно перестали быть безликими копиями своих собратьев из других стран. Дизайн многих моделей выглядит стильно и современно, не уступая, а то и превосходя конкурентов. Качество китайских автомобилей за последние годы значительно выросло. Современные модели оснащаются надежными двигателями и трансмиссиями, а также проходят тщательный контроль качества.

К минусам можно отнести качество сборки и материалов. В некоторых китайских автомобилях эти показатели оставляет желать лучшего. Из-за относительно небольшой доли рынка в России, найти запчасти на некоторые китайские модели может быть проблемой. В сравнении с европейскими и японскими брендами, дилерская сеть китайских автопроизводителей в России развита не так хорошо. Продать китайский автомобиль на вторичном рынке может быть сложнее, чем его аналог от более известного бренда.

Стоит ли покупать китайский автомобиль?

Ответ на этот вопрос не однозначный. Если для вас в приоритете доступная цена, богатое оснащение и современный дизайн, то китайский автомобиль может стать отличным выбором.

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Источник: Автостат