Путешественники назвали самые живописные водоемы России
Поисковый сервис «Туту» провел опрос среди туристов, чтобы определить самые живописные водные объекты России. Результаты исследования показали, что первенство безоговорочно удерживает величественный Байкал.
Свое расположение между Бурятией и Иркутской областью Байкал сделал достоянием двух регионов, а его красота привлекла внимание целых 27% опрошенных. Ледяные пейзажи Байкала завораживают зимой, а летом здесь открываются возможности для прогулок на теплоходах, оздоровительных процедур в сибирских банях и увлекательных походов.
Неизменной популярностью пользуется крупнейший остров Байкала – Ольхон. По местным легендам, здесь обитают древние духи, добавляющие загадочный колорит отдыху.
Второе место досталось Ладожскому озеру, за которое проголосовали 13% экспертов. Особого внимания заслуживают Ладожские шхеры – уникальные архипелаги, состоящие из множества маленьких скалистых островов в Карелии.
На третьем месте оказалась река Катунь. набрав 8% голосов. Любители активного отдыха найдут здесь массу возможностей для сплава и рафтинга, а ценители прекрасного могут отправиться к живописному месту слияния Чуи и Катуни в Республике Алтай.
Четвертое место с тем же результатом, 8%, заняла легендарная река Волга. Особым шармом обладают речные круизы, позволяющие не только посетить крупные города, такие как Ярославль и Казань, но и познакомиться с уютными провинциальными городками, например, Мышкиным.
Однако следует учитывать, что круизный отдых предполагает интенсивную программу переездов и экскурсий, которая может не всем прийтись по душе. В таком случае можно выбрать определенный регион и отправиться туда на поезде. Например, в Самарской области или Татарстане можно провести увлекательный отпуск продолжительностью от пяти до семи дней, особенно в летний период, когда помимо культурной программы можно насладиться отдыхом на природе, купанием и дегустацией местной кухни.
Каждое из представленных водных чудес России обладает неповторимым очарованием, предлагая туристам разнообразные возможности для отдыха и незабываемых впечатлений.
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Источник: Известия