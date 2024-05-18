Путешественники назвали самые живописные водоемы России

«Туту»: Байкал признан самым живописным водоемом в России

Поисковый сервис «Туту» провел опрос среди туристов, чтобы определить самые живописные водные объекты России. Результаты исследования показали, что первенство безоговорочно удерживает величественный Байкал.

Свое расположение между Бурятией и Иркутской областью Байкал сделал достоянием двух регионов, а его красота привлекла внимание целых 27% опрошенных. Ледяные пейзажи Байкала завораживают зимой, а летом здесь открываются возможности для прогулок на теплоходах, оздоровительных процедур в сибирских банях и увлекательных походов.

Неизменной популярностью пользуется крупнейший остров Байкала – Ольхон. По местным легендам, здесь обитают древние духи, добавляющие загадочный колорит отдыху.

Второе место досталось Ладожскому озеру, за которое проголосовали 13% экспертов. Особого внимания заслуживают Ладожские шхеры – уникальные архипелаги, состоящие из множества маленьких скалистых островов в Карелии.

На третьем месте оказалась река Катунь. набрав 8% голосов. Любители активного отдыха найдут здесь массу возможностей для сплава и рафтинга, а ценители прекрасного могут отправиться к живописному месту слияния Чуи и Катуни в Республике Алтай.

Четвертое место с тем же результатом, 8%, заняла легендарная река Волга. Особым шармом обладают речные круизы, позволяющие не только посетить крупные города, такие как Ярославль и Казань, но и познакомиться с уютными провинциальными городками, например, Мышкиным.

Однако следует учитывать, что круизный отдых предполагает интенсивную программу переездов и экскурсий, которая может не всем прийтись по душе. В таком случае можно выбрать определенный регион и отправиться туда на поезде. Например, в Самарской области или Татарстане можно провести увлекательный отпуск продолжительностью от пяти до семи дней, особенно в летний период, когда помимо культурной программы можно насладиться отдыхом на природе, купанием и дегустацией местной кухни.

Каждое из представленных водных чудес России обладает неповторимым очарованием, предлагая туристам разнообразные возможности для отдыха и незабываемых впечатлений.

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Источник: Известия