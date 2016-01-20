Lada Kalina из парка ЗР: заводим клопа

Тюнинг — как ремонт: можно начать, но невозможно закончить. И ладно бы по причине постоянного совершенствования, так нет: планы довести Калину, которую в редакции окрестили «заводным клопом», до уровня серьезного соперника на трек-днях уже в этом сезоне откладывались неоднократно по самым разным причинам.

Лада Калина

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года

Пробег на момент отчета — 47 000 к

Публикации в ЗР: 2013, № 12; 2014, № 1; 2014, № 6

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В сезоне 2014 года мы провели сравнительный тест передних тормозных механизмов. Остановились на комплекте JBT с дисками диаметром 284 мм (штатные — 260 мм) и четырехпоршневыми механизмами. И хотя ни один из побывавших на тесте комплектов не позволил радикально улучшить время круга на автодроме, с альтернативными тормозами управлять замедлением Калины удобнее даже в обычной эксплуатации.

Вторым пунктом стали испытания подвесок. Вариант фирмы AST оказался хорош, но при нынешнем курсе евро голландская подвеска вряд ли заинтересует автовладельцев. И мы дали шанс отечественным производителям подтянуть характеристики: побывав на наших прошлогодних тестах и поняв, что упор надо делать на поведение машины на автодроме, самарская компания «Система технологий» (бренд SS20) и петербуржцы из «Русских амортизаторов» модернизировали прежние варианты. А за эталон намеревались взять чисто гоночный, кольцевой вариант стоек тольяттинской компании Автопродукт.

Без накладок не обошлось. Тольяттинский Автопродукт был загружен заказами профессиональных гонщиков, а экспериментальный комплект SS20 оказался слишком уж заниженным и лишил Калину способности двигаться. Поэтому пока машина эксплуатируется на питерских стойках. В отличие от прошлого варианта, где настраивать усилие сжатия/отбоя можно было лишь на передних амортизаторах, теперь четырехступенчатая регулировка есть и сзади. Этот вариант с обозначением D6 неплохо подходит для каждодневных поездок: клиренс меньше на 50 мм, но конструкторы сохранили ход подвески. Даже когда она зажата, Калина не покажется костотрясом.

01-Kalina-Park_zr-01_16 На зиму приходится снимать тормозные механизмы JBT и монтировать штатные — иначе не поставить шипованные шины на родных 14‑дюймовых дисках.

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Не стали отказываться и от шин Hankook Ventus R‑S3 категории Extreme Performance. Они понравились еще на сравнительном тесте, и второе лето Калина бегает на них. Уровень сцепления на сухом и на влажном асфальте недостижим для большинства обычных дорожных шин. И только под сильным дождем скупой протектор не успевает отводить воду на высокой скорости, а при падении температуры ниже +10 ºС резина дубеет и «держак» становится хуже.

В этом сезоне Калина видела больше обычного асфальта, чем гоночного. Пробег за два года достиг 45 000 км, что не тянет на рекорд, но из них 1500 км пришлось на жесткий режим испытаний. Да и в обычной жизни «заводной клоп», как окрестил машину коллега, подзуживает повыше поднимать стрелку тахометра — и такая активность дает о себе знать.

Например, засопливил впускной коллектор. Тот самый, с переменной длиной, отличающий новый мотор ВАЗ‑21127 от предшественника. Из шва начало гнать масло, и встал вопрос: ставить новую штатную деталь или все же подождать, когда подразделение Lada Sport предоставит коллектор от версии Калина NFR? Потерплю, пожалуй.

04-Kalina-Park_zr-01_16 На креплениях аккумуляторной батареи появились следы коррозии.

Тестовые нагрузки приговорили и родную верхнюю опору передней стойки. Замена продемонстрировала силу и слабость отечественного бренда: запчасть нашлась в первом попавшемся магазине и стоила 780 рублей, однако отходила лишь десять дней — после чего стук в поворотах возвестил о контрафактном происхождении подшипника.

ТО‑2 пришлось на 37 000 км пробега. Связано это с тем, что жизненно необходимые процедуры — замену масла, а также масляного, воздушного и салонного фильтров — проделали раньше рекомендованного срока, на 26 000 км. На сей раз помимо прочего поменяли свечи (электроды оказались абсолютно чистыми — заправляйтесь на фирменных АЗС!) и топливный фильтр. Масло продолжаем лить то же, что и раньше, — Motul 8100 X‑cess 5W40. Выбирали его по совету автоспортсменов, а тут и наши тесты подтвердили его качество.

Статья расходов с завидной регулярностью подпитывалась чеками за лампы головного света, однако с прошлой зимы Калина потеряла к ним аппетит. Единственное объяснение — смягчение режима эксплуатации: видимо, шейкдаун на поребриках автодрома скверно сказывался на живучести нитей накаливания.

05-Kalina-Park_zr-01_16 Крышка бачка омывающей жидкости прожила всего два года.

Приказал долго жить штатный пульт управления охранной системой. Сначала она через раз реагировала на кнопки, потом с чудовищной быстротой стали кончаться элементы питания. Мониторинг интернет-форумов подсказал, что дело, скорее всего, в печатной плате. У официального дилера новый ключ и его «обучение» стоят около 2000 рублей, но я решил за те же деньги заказать альтернативный ключ со складным жалом — и сам его закодирую.

Руки чешутся продолжить нашу тюнинговую программу. Своего часа дожидаются подрамник, усиленные опора двигателя и задняя балка фирмы Автопродукт: как этот набор повлияет на управляемость, выясню весной. А вот с установкой самоблокирующегося дифференциала VAL Racing тянуть не буду — он пригодится на зимних ралли-спринтах.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–47 000 км), руб.

Расходы на содержание: 0–16 000 км 74 372

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,8 л/100 км) 48 497

на бензин (АИ-95, средний расход 8,9 л/100 км) 97 437

97 437 ТО-2 (26 000 км) 3640

(26 000 км) 3640 ТО-3 (37 000 км) 4970

(37 000 км) 4970 Лампы ближнего света фар, подсветки номерного знака 515

515 Тормозная жидкость Motul RBF 660 1220

107 782220 117

Стоимость 1 км пробега 4,89