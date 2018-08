Выбираем лампочки для фар: как не прогореть

Подбираете новую лампочку в фару взамен перегоревшей? Михаил Колодочкин подготовил шпаргалку по ваттам, кельвинам и «ксеноновым эффектам».

Перегорела лампа? Не искушайте судьбу — немедленно купите новую!

Первое правило, о котором мало кто знает: лампочки в фарах следует менять парами. Во‑первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во‑вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения.

Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описания и каталоги. Советуем выбирать продукцию солидных компаний, которых не так много: Philips (и его бренд Narva), а также OSRAM и GE. Любопытно, что обычную лампочку купить практически невозможно — они часто идут только на конвейер. А на прилавках — самые разные лампы с «улучшениями».

Присмотритесь к этикеткам и надписям повнимательнее, чтобы не купить заведомо ненужное или негодное.

Как понять, сколько прослужит лампа, если ресурс (Life time) на упаковках обычно не указывается?

Срок службы галогеновых ламп со стандартным световым потоком — примерно 600 часов. Он во многом зависит от напряжения. Оптимальное — 13,2 В. Превышение этого значения всего на 5% аукается снижением срока службы на 40% (зато световой поток лампы увеличивается примерно на 18%).

Напротив, если напряжение ниже на 5%, срок службы вырастает аж на 60%, но при этом на 10% падает световой поток. Для сравнения: срок службы газоразрядных (ксеноновых) ламп — примерно 3000 часов, светодиодов (LED) — 10 000, а новейших органических светодиодов (OLED) — аж 30 000 часов.

Существуют «долгоиграющие» лампы — с более толстой нитью или, скажем, с особой смесью газов: добавляют ксенон или криптон для замедления испарения атомов вольфрама с нити накаливания. Но в любом случае между заявленным сроком службы и световым потоком, как правило, имеется взаимосвязь: лучше светишь — меньше живешь (снижение ресурса составляет 10–50%), и наоборот.

Производители порой идут на маленькие хитрости. К примеру, если на лампе написано, что она дает на 50% больше света и одновременно вдвое дольше живет, никакого обмана нет — просто фирма по умолчанию сравнивает новинку с лампами предыдущего поколения.

Должен ли на упаковке лампы присутствовать знак сертификации?

По российскому законодательству на упаковках автомобильных ламп должен стоять знак соответствия. Часто его помещают и на наклейки. А вот чего там точно не должно быть, так это надписей типа Not for use in Europe («Не использовать в Европе») или Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования»). В обоих случаях речь о лампах, которые никто не сертифицировал по Правилам ЕЭК ООН (российский Техрегламент базируется на этих Правилах), а значит, нам с вами устанавливать их в автомобильные фары нельзя.

Возможна ли установка в фару вместо галогеновой лампы подходящей по разъему светодиодной?

Однозначно нет! Многочисленные восточные поделки, облепленные со всех сторон светодиодами, теоретически не могут ужиться с конструкцией фары, рассчитанной на конкретную лампу с определенным расположением нити накаливания. Плохо будет и вам, и окружающим. Единственным исключением является одна из ламп марки Philips, в которой мощный светодиод расположен так же, как нить накаливания в обычной лампе. Конструктивно она идеально впишется в фару под цоколи Н11, Н8 и Н16. Но использовать ее для головного освещения не разрешается. В противотуманках — пожалуйста. Однако у светодиодов есть одна неприятная особенность: поскольку у них более низкая рабочая температура, фары могут запотевать и обмерзать.

Обращать ли при выборе лампы внимание на надписи типа 2600 К?

Мы лучше всего видим и различаем предметы в яркий солнечный день. Так называемая дневная цветовая температура лежит между 4000 и 6500 К. Чем ближе по цветовой температуре свет искусственного источника к дневному, тем комфортнее это освещение: глаза меньше устают, водитель не так утомляется. Но подобные лампы неважно освещают дорогу в дождь и туман, ведь белый свет лучше отражается от капель. В такую погоду эффективнее лампы желтого свечения, с цветовой температурой менее 3000 К; их обычно устанавливают не в головные фары, а в противотуманные.

Для повышения цветовой температуры используются колбы синего цвета. К примеру, у ламп Philips DiamondVision она составляет 5000 К. Любопытно, что у некоторых лампочек верхнюю часть колбы делают цветной исключительно ради эстетики. Так, лампы Philips ColorVision подкрашивают стёкла фар в один из четырех популярных цветов, при этом пучок света абсолютно белый.

Имеет ли смысл вместо штатной лампы 60/55 Вт приобрести более мощную — 100/90 Вт?

Ни в коем случае. Штатная проводка серийного автомобиля не рассчитана на повышенные токи; эксперимент чреват пожаром. Подобная светотехника может использоваться разве что на машинах, специально подготовленных для соревнований.

Что означают надписи Beam Performance +60% или +50% Light? Каковы негативные последствия применения подобных ламп?

Такие надписи обещают, что при использовании этих ламп отдельные контрольные точки перед автомобилем будут освещены лучше, чем при использовании лампочек со стандартным световым потоком. Что до негатива, то все лампы с подобными заявленными эффектами обычно имеют меньший ресурс (Life time). И не забывайте, что за каждый обещанный «плюс» вам придется платить.

Может ли галогеновая лампа с пометкой intense white хenon effect («интенсивное белое ксеноновое свечение») светить как газоразрядная?

Эта формулировка на практике означает, что лампа дает чистый белый свет. Но настоящие газоразрядные лампы, обычно называемые ксеноновыми, светят значительно лучше галогеновых.