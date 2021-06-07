Renault Logan на вторичке: 6 претензий от владельцев

Почему плавают обороты, откуда идет неприятный запах и когда улучшится качество окраски? И еще несколько каверзных вопросов, на которые представительство Renault в России дало четкие ответы.

Второе поколение Renault Logan в продаже уже много лет. Машина славится своей надежностью, но у владельцев все равно возникают сложности в эксплуатации. Мы обсудили их с техническим специалистом Renault.

Материалы по теме 5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan

Владелец с ником zzyxz_rd («Логан-клуб»): У меня версия с 16-клапанным мотором 1.6. Если трогаюсь без прогрева, при нажатии на газ обороты начинают плавать от 1000 до 2000. А машина 3–4 секунды дергается «в такт». Раньше обороты двигателя плавали и на холостом ходу — проблему устранила новая прошивка. Ожидал, что уйдут и подергиванья, но нет. В чем причина?

Ответ Renault: В первые секунды после запуска двигатель работает в неоптимальном режиме, поэтому вне зависимости от версии автомобиля рекомендуется двигаться с плавными ускорениями до момента, пока он не достигнет рабочей температуры.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Для более точного ответа необходима дополнительная информация о версии автомобиля, в частности, о типе трансмиссии.

Владелец с ником Raffun («Логан-клуб»): В сырую погоду от двигателя пахнет жженым, очень похоже на выхлоп старого Икаруса. На ходу запаха нет, но стоит остановиться (например, на светофоре), вонь начинает проникать через печку в салон. Слякоть попадает на горячие части двигателя? Или есть другая проблема?

Ответ Renault: Причин несколько. Запах может давать противогололедный реагент, обгорающий на элементах выпускной системы. Может пахнуть, испаряясь, грязная вода, попавшая на горячие части выпускной системы. Чтобы убедиться, что источник неприятного запаха — не сам автомобиль, пройдите диагностику у официального дилера.

Материалы по теме Renault Logan против Chevrolet Nexia: тест самых доступных иномарок

Владелец с ником wit2006 («Логан-клуб»): Включается лампа заправки, хотя горят два деления датчика уровня топлива, а не один. Дилер сказал, что датчик врет из-за того, что я заправил машину сверх нормы. Он прав?

Ответ Renault: Лампа может загореться преждевременно по разным причинам — для точной установки проблемы необходима диагностика у официального дилера. Действительно, «перезаправка» бака может стать причиной такой индикации. Лампа может загореться преждевременно и при большом мгновенном расходе топлива. Кроме того, такое могло случиться при заправке с включенным зажиганием.

Вам следует избегать перезаправки, заправлять максимум до трех отстрелов заправочного пистолета, и система индикации топлива сама вернется в нормальные границы.

Материалы по теме Новый Renault Duster: вам бензин или дизель?

Владелец с ником LeeSi («Логан-клуб»): При установке прицепа столкнулся с проблемой в электрике: стоп-сигналы и габариты горят как надо, но при включении поворотников срабатывает электронная защита и вырубает поворотники. После перезапуска зажигания они опять работают (без прицепа). Подключаю маленькую лампочку — все работает нормально и не вышибает. Получается, защита срабатывает на увеличение нагрузки? Подскажите, как решить эту проблему.

Ответ Renault: У официального дилера есть комплект проводки (референс 8201278652) для подключения фаркопа. В нем есть блок согласования, который устраняет эту проблему.

Владелец с ником kraw («Логан-клуб»): После того, как подрифтовал с ручником, загорелась оранжевая лампочка ABS. Тормоза работают, а вот ABS нет. И не загораются «подсказки» понижения и повышения передачи.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Есть подозрение, что полетел предохранитель. Какой проверять? На новом Логане на крышке блока предохранителей нет поясняющих пиктограмм.

Ответ Renault: Поясняющие пиктограммы находятся в руководстве по эксплуатации.

Система ABS может не работать потому, что какое-то время ведущие колеса вращались, а ведомые (заторможенные ручником) оставались неподвижными. Такая ситуация оценивается системой как выход из строя одного из колесных датчиков ABS. После выключения и повторного включения зажигания, когда все колеса начнут вращаться с одинаковой скоростью, ошибка должна исчезнуть. Если этого не произойдет, нужна диагностика системы ABS у официального дилера.

Материалы по теме Жесткий тест Renault Arkana: перегруз и заморозка

Павел Копылов (Кировская область): Я большой поклонник Логанов — сейчас у меня уже четвертая по счету машина. Всем доволен, кроме качества покраски. Эмаль слабенькая — сколы появляются на раз. Почему завод не может поменять технологию окраски?

Ответ Renault: Мы изменили стандарты производства в части твердости лака для новых моделей. В России такой лак уже получили Arkana, Kaptur и Duster, производимые на заводе Renault в Москве. Со временем данная технология будет применена на всех моделях Renault российского производства.

Проблемы Лога, с которыми сталкиваются почти все владельцы, рассмотрены в этой публикации.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

Фото: depositphotos