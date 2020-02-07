5 ситуаций, когда АБС только навредит — журнал За рулем

5 ситуаций, когда АБС только навредит

Убеждение, что антиблокировочная система сокращает тормозной путь, порой очень мешает водителю.

Антиблокировочная система довольно давно вошла в повседневную жизнь автолюбителей. Мало того, у многих современных автомобилей на основе этой системы появились «надстройки» в виде систем электронной стабилизации автомобиля. У некоторых автомобилей АБС помогает оценивать давление в шинах. Вроде бы безоговорочно полезная система, и тем не менее при определенных условиях тормозной путь с ней может возрасти. Учитывайте это в повседневной езде и будьте осторожны на скользких дорогах.

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Нажал на кнопку ESP. Что на самом деле отключилось?

  • При торможении на скользкой дороге, припорошенной тонким слоем снега. Если колеса при торможении заблокируются, то они нагребут перед собой снежный вал. Это сократит тормозной путь. АБС же не даст колёсам заблокироваться.
  • Если за рулем водитель со старыми навыками. Допустим, водитель привык тормозить без АБС. В экстренной ситуации он применит прерывистое торможение: будет нажимать и приотпускать педаль тормоза, чтобы колеса не блокировались. То есть, по сути, дублировать работу системы АБС. В итоге тормозной путь увеличится.
  • При торможении на неровной дороге. На ухабистой дороге колеса периодически теряют сцепление с дорогой. АБС при этом работает неоптимально, и тормозной путь сильно возрастает. Замечали, что если при интенсивном торможении вы наедете одним колесом на колодезный люк, то АБС начинает усиленно стрекотать, снижая давление в тормозной магистрали? Электроника думает, что ситуация критическая и без ее вмешательства не обойтись.
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  • При неисправной подвеске. С дефектами в подвеске (к примеру, не работают амортизаторы) колеса автомобиля, так же как и в прошлом примере, часто оказываются в воздухе, а потому тормозной путь растет.
  • При торможении на неоднородном покрытии. Дорога с короткими участками то снега, то льда, то чистого и сухого асфальта ухудшает эффективность антиблокировочной системы: электроника не успевает перестроиться под новые условия на столь коротких участках.

Где вероятнее всего улететь в занос? Список опасных мест (и порядок действий в такой ситуации) — по ссылке.

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