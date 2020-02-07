5 ситуаций, когда АБС только навредит

С этого года договоры купли-продажи транспортных средств можно заключать онлайн — через портал «Госуслуги». Для подписания договора не потребуется даже электронной цифровой подписи, достаточно кликнуть на кнопку «Подписать»! Вероятно, появятся случаи «электронных угонов».
Если вы собираетесь обзавестись машиной или сменить свою «ласточку» на другую, на вторичке вам придется посоперничать не только с покупателями, но и с перекупами. Последние быстро находят выгодные предложения, берут машину по дешевке и сбывают ее с хорошей наценкой. Чтобы вы не пропустили выгодные предложения, мы подготовили список советов, которые помогут опередить перекупщиков.
«За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач.
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