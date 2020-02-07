5 ситуаций, когда АБС только навредит

Китайский "Land Cruiser" за два миллиона: большой тест Марка GAC выходит на российский рынок с семиместным кроссовером GS8. На первый взгляд — дорого-богато. 6 хитростей, которые помогут купить машину быстрее перекупа Если вы собираетесь обзавестись машиной или сменить свою «ласточку» на другую, на вторичке вам придется посоперничать не только с покупателями, но и с перекупами. Последние быстро находят выгодные предложения, берут машину по дешевке и сбывают ее с хорошей наценкой. Чтобы вы не пропустили выгодные предложения, мы подготовили список советов, которые помогут опередить перекупщиков. Тест Kia Seltos для России: есть вопросы к шумке и вариатору «За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач.