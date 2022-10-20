Часто причиной дорогого ремонта становятся не конструктивные недостатки, а последствия неправильной эксплуатации.

1. Не прогревают

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Осенью температура в некоторых регионах приближается к нулевой отметке и даже уходит в минус. И прогрев нужен не только мотору, но и коробке. Причем автомату требуется на это больше времени. Ведь в коробке ничего не сгорает: она разогревается только за счет трения в шестернях и фрикционах.

И если с первых же метров начать интенсивно ее нагружать, можно потерять и сальники, и уплотнения. Нормальная температура рабочей жидкости в автомате составляет от 50 до 90°С. Приборов и лампочек, информирующих водителя о прогреве коробки, обычно у водителя перед глазами нет. Поэтому в любых ситуациях старайтесь начинать движение плавно.

Есть способ прогреть коробку на месте. Для этого нужно перевести селектор в положение D, а потом в R. И дать поработать автомату в этих режимах минутку-другую.

С необходимостью прогрева двигателя, особенно зимой, многие еще как-то соглашаются. Но греть коробку?!

2. Стартуют с двух педалей

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Верный способ быстро убить АКП: в режиме D вдавить в пол обе педали, а затем резко убрать левую ногу. Дым, эффективный и эффектный разгон, восторженные взгляды окружающих...

При таком троганье с места жидкость в коробке максимально быстро перемешивается и перегревается, теряя рабочие характеристики. При этом изнашиваются и разрушаются многие детали.

Если часто практиковать такой старт с места, коробку можно «приговорить» за несколько десятков тысяч километров.

Перегревается коробка и при пробуксовках в грязи или в снегу. Деградирует жидкость, подгорают фрикционы… Езда враскачку ускоряет кончину автомата.

3. Неправильно буксируют

Три десятка лет назад вместе с подержанными иномарками к нам пришло правило буксировки автомобилей с АКП. Его условно назвали «50 на 50». То есть скорость при буксировке — не выше 50 км/ч, едем — не дальше 50 км.

При несоблюдении этих условий из-за отсутствия смазки (ведь масляный насос не работает) могут появиться задиры на трущихся поверхностях. Сегодня эти требования ужесточились: стало «30 на 30». А некоторые производители вообще выступают против буксировки, рекомендуя перевозить неисправную машину исключительно на эвакуаторе.

Что касается буксировки других машин, то тут действует принцип разумной достаточности. Крупный внедорожник может тащить небольшую легковушку, а вот наоборот не стоит даже пытаться: АКП точно перегреется. То же относится к буксировке тяжелых прицепов: читайте инструкцию к своему автомобилю.

4. Переключают в паркинг (часто!)

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Многие водители, как и при управлении «механикой», постоянно переключают селектор коробки в P при каждой остановке на светофоре.

Таких водителей узнаешь по подмигиваю фонарей заднего хода, поскольку селектор проходит через промежуточное состояние R.

Такой метод не приносит пользы коробке. Наоборот — фрикционы ускоренно изнашиваются. Да и мотору будет чуть тяжелее: при динамичном старте с места ему придется поработать внатяг.

Подобное переключение оправдано разве что при длительной остановке, например, на железнодорожном переезде.

Постоянно держать руку на селекторе — бессмысленно и небезопасно.

5. Не ставят на ручник

Никогда не задумывались, почему при парковке на уклоне трудно вывести селектор АКП из «паркинга»? Дело в том, что при стоянке на уклоне кузов начинает фактически давить на защелку фиксатора на валу коробки. Поэтому при парковке на уклоне всегда используйте стояночный тормоз. Причем задействуйте его прежде, чем переведете селектор в положение «паркинг».

И никогда не включайте режим P, пока машина не остановилась, — можно поломать фиксатор положения «паркинг».

6. Не меняют жидкость

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Рабочую жидкость надо менять регулярно в любой АКП. И у каждого бренда — своя рекомендация. К примеру, Changan рекомендует замену трансмиссионных жидкостей и масла в раздатке каждые 60 000 км или раз в 3 года.

В моделях Hyundai жидкость в автоматической коробке следует менять каждые 90 000 км. В Kia Rio и Sportage жидкость в автомате обновляют раз в 90 000 км. В Camry и RAV 4 жидкость следует проверять раз в 40 000 км и при необходимости заменять.

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Фото: depositphotos, unsplash и «За рулем»