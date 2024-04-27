У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил

Врач Фомин объяснил взаимосвязь между депрессией водителя и высоким риском ДТП

Водителям в депрессивном состоянии нельзя садиться за руль из-за высокого риска попадания в ДТП на фоне сниженной концентрации и реакции. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета. Ru» поделился врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Водители с депрессией имеют высокий риск попасть в ДТП, у них зачастую наблюдается заторможенная моторная функция. Это влияет на манеру вождения. Человек с депрессией испытывает вялость и становится невнимательным. Автомобилист с депрессией может и вовсе не замечать, что происходит вокруг него», – объяснил собеседник издания.

По этой причине автовладельцы в состоянии депрессии могут стать причиной опасных ситуаций на дорогах, предупреждает Фомин. Водителям, которым профильные специалисты поставили диагноз «депрессия», лучше пользоваться общественным транспортом.

«Если речь идет о поставленном диагнозе и человек отдает себе отчет о своем состоянии, то ему лучше воздержаться от вождения машины. Особенно, если он принимает психотропные препараты и антидепрессанты. Они могут снижать концентрацию внимания», – подчеркнул эксперт.

Передвижение на такси или общественном транспорте будет безопаснее не только для таких автовладельцев, но и для других участников дорожного движения, подытожил Фомин.

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Источник: gazeta.ru