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Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения

27 апреля 2024 года жезлу для регулирования движения исполнилось 85 лет

В этот день в 1939 году Циркуляром Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР № 55 была утверждена «Инструкция постового регулировщика уличного движения», в которой было сказано, что «для лучшей видимости подаваемых знаков (сигналов) в городах по утвержденному списку регулирование производится жезлом, окрашенным в черно-белый цвет». Именно такое сочетание цветов оказалось наиболее заметным.

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Впервые в СССР жезл появился в руках регулировщика осенью 1922 года. Он был красно-желтого цвета и имел в комплекте кожаный чехол, который носили слева на поясном ремне. В таком виде жезл просуществовал до марта 1933 года. В 1939 году сотрудникам ОРУД вернули этот хорошо известный в народе атрибут.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
27.04.2024
Фото:Depositphotos
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