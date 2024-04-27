Внешность «нового УАЗа», 330 л.с. и 1,5 млн рублей – эта новинка едет в РФ

Chery показала в Пекине кроссовер iCAR 03 — он появится в РФ как Jaecoo J6

На 18-м Международном Пекинском автосалоне эта машина выставлена как iCAR 03, однако эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин сообщает, что тот же автомобиль уже существует под названием Jaecoo J6. Оба наименования – порождения «разнобрендовой» политики Chery, а марка Jaecoo в этой мультивселенной отвечает за поставки некоторых моделей Chery на внешние рынки. В том числе – и в Россию.

Кроссоверы Jaecoo J8 и J7 у нас уже известны, а потому попадание в РФ модели J6 почти очевидно. Тем более, что это недорогой и весьма эффектный кроссовер – в трендовом нынче «утилитарно-армейском» стиле, за который ранее в России отвечал УАЗ, а теперь – Tank 300 и Haval Dargo.

Кстати, длина кузова Jaecoo J6 (или iCAR 03, если угодно), гораздо скромнее, чем у вышеперечисленных «собратьев». С габаритом около 4,4 метра (примерно того же размера VW Tiguan), столь яркой внешностью и невысокой ценой Jaecoo J6, безусловно, вызывает интерес.

Jaecoo J6

Но и начинка недурна: пока есть только две электрические версии, с отдачей силовых установок в 184 и 330 л.с., но к нам наверняка привезут бензиновые машины. Другой вопрос – цены. В Китае базовую «электричку» отдают за 129 800 юаней, что составляет около 1,6 млн рублей... Какую версию за эти деньги можно будет купить у нас (а точнее – нельзя), рассказываем в видео...

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