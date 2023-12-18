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Родная, отечественная, своя: Lada лидирует на вторичном рынке по итогам ноября
18 декабря
Родная, отечественная, своя: Lada лидирует на вторичном рынке по итогам ноября
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Семьям из Ямала легче всего купить машину, труднее всего это сделать в Ингушетии
18 декабря
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РИА Новости: рейтинг российских регионов по...
Chery iCAR 03
18 декабря
Новый кроссовер Chery – iCAR 03: названы цены
Chery выпустил в продажу конкурента Haval Dargo...

Новый кроссовер Chery – iCAR 03: названы цены

Chery выпустил в продажу конкурента Haval Dargo за 1,6 млн рублей

В Китае Chery iCAR 03 предлагается в шести комплектациях по цене от 129 800 юаней (1,64 млн рублей). В топовой версии кроссовер стоит 185 800 юаней (2,34 млн рублей).

Chery iCAR 03
Chery iCAR 03

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Chery iCAR 03 выглядит как настоящий внедорожник благодаря угловатой внешности. В салоне автомобиль тоже больше похож на внедорожник, чем на кроссовер.

Chery iCAR 03
Chery iCAR 03

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4406, 1910 и 1715 мм, а колесная база достигает 2715 мм.

Chery iCAR 03
Chery iCAR 03

То есть, автомобиль немного меньше, чем Haval Dargo.

Новый Changan Qiyuan Q05 – цены

Новинка предлагается в одномоторной и двухмоторной версиях. Первая имеет мощность 184 л.с., а запас ее хода составляет 500 км.

Характеристики версии с двумя электродвигателями пока не раскрыты.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Autohome.com.cn

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
18.12.2023
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