Новый кроссовер Chery – iCAR 03: названы цены
В Китае Chery iCAR 03 предлагается в шести комплектациях по цене от 129 800 юаней (1,64 млн рублей). В топовой версии кроссовер стоит 185 800 юаней (2,34 млн рублей).
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Chery iCAR 03 выглядит как настоящий внедорожник благодаря угловатой внешности. В салоне автомобиль тоже больше похож на внедорожник, чем на кроссовер.
Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4406, 1910 и 1715 мм, а колесная база достигает 2715 мм.
То есть, автомобиль немного меньше, чем Haval Dargo.
Новинка предлагается в одномоторной и двухмоторной версиях. Первая имеет мощность 184 л.с., а запас ее хода составляет 500 км.
Характеристики версии с двумя электродвигателями пока не раскрыты.
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Фото: Autohome.com.cn
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