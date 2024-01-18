Китайские авто на фоне русской зимы – неужели всё так плохо?

Никита Гудков опроверг миф о частых поломках китайских автомобилей на морозе

Эта зима во многих регионах выдалась особенно суровой, и холода до сих пор не спешат отступать. Многие автовладельцы столкнулись с неполадками в автомобилях, а поскольку на рынке теперь много китайских авто, под «увеличительным стеклом» стали рассматривать и их болячки. Дескать, массово ломаются, не заводятся на морозе, глючат дисплеи, плохо работает электроника и т. д. Да и вообще – китайские авто «плохо приспособлены к холодам»!

Ну а, может быть, дело в том, что других новых иномарок в страну почти не завозят, вот и досталось «на орехи» тем брендам, которые сейчас на рынке присутствуют?

Комментарий специалиста

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

- Пока нет никаких достоверных статистических данных о том, что китайские машины ломаются на морозе чаще или как-то особенно. Да, как у всех садятся аккумуляторы. Бывает, подтекает масло из-за задубения прокладок и сальников, а также замерзания системы вентиляции картера. Замерзают замки дверей. Не у всех эффективно работают отопитель и подогревы.



Но подчеркну – подобные проблемы в предыдущие годы сопутствовали автомобилям всех марок, если мы говорим о новых или почти новых, в возрасте до 2-3 лет, автомобилях. Дальше по мере старения большее значение обычно имеет состояние данного конкретного экземпляра, его ухоженность, а не марка или модель.

«Китайцы», может быть, имеют больше сенсорных экранов, чем мы привыкли – а такие экраны неизбежно хуже работают на морозе. Но современные европейские или корейские машины тоже все «дигитальные» – просто их сегодня мы почти не видим.

Эксперт отмечает, что при этом у китайских автомобилей практически нет проблем с пуском на морозе в минус 30 градусов и ниже. Самые «дорогие» проблемы обычно связаны с утечкой моторного масла – например, через пробитую на морозе прокладку масляного фильтра. Ели вовремя не отследить проблему, можно запороть мотор.

А в остальном большинство сложностей решается банальным прогревом машины на подземной парковке.

И совсем уж ошибочно думать, что китайцы ничего не знают о морозах! В горных районах Китая люди также сталкиваются с серьезными холодами. И потому все китайские автомобили проходят «холодные» испытания.

При этом «в плюс» китайским автопроизводителям то, что они быстро учатся и прислушиваются к запросам покупателей, а потому дорабатывают машины под нас. Так что следующей зимой, даже если она не уступит по суровости нынешней, проблем наверняка станет еще меньше.

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Источник: Никита Гудков/Telegram