В китайских машинах появится российская электроника

Минпромторг заставит китайских производителей локализоваться в России

На заводе АВТОВАЗ в Тольятти Минпромторг провел совещание, посвященное перспективам локализации в части автоэлектроники китайских автомобильных брендов. В нем приняли участие российские производители автомобилей и автоэлектроники.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак подчеркнул, что выпуск критичных компонентов автомобилей на территории России – вопрос национального технологического суверенитета.

Автоэлектроника сегодня обеспечивает значительную часть функционала автомобиля и занимает до 40% в его себестоимости. России важно обеспечить массовое применение собственных изделий и технологий во всех автомобилях, пользующихся спросом на внутреннем рынке.

В этой связи обсуждали возможность внедрения российской глубоко локализованной автоэлектроники в автомобили, построенные на китайских платформах. На совещании также приняли решение о формировании графика локализации среди китайских автоконцернов, которые хотят организовать производство на территории Российской Федерации.

За последние два года в России значительно выросла доля автомобилей, которые выпускаются на китайских платформах. Но в части автоэлектроники локализация, как правило, ограничивается установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Поскольку начался процесс по переводу отечественных электронных блоков управления на собственную электронную компонентную базу, чтобы снизить цены на эту продукцию, важно обеспечить объемы такой электроники. А поскольку сегодня существенную часть рынка занимают китайские бренды, без их участия в этом процессе решить данную задачу затруднительно, отметил Василий Шпак.

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Источник: Минпромторг