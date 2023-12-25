Российские ESP: производство стартовало
25 декабря, на заводе Пегас в Костроме (входит в структуру компании Итэлма) начато серийное производство систем стабилизации (ESP).
С июля 2023 года на этой же производственной линии было собрано более 200 тысяч блоков АБС, которые пошли на конвейер АВТОВАЗа. Теперь параллельно с АБС на этих же линиях выпускают и блоки ESP.
Поэтапное освоение производства этих блоков объясняется тем, что система стабилизации требует больше времени и компетенций. В частности, ESP требует гидроблока иной конструкции и более функционального блока управления.
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ESP и АБС
По устройству ESP отличается от блоков АБС более сложной архитектурой. У блока системы стабилизации появились дополнительно:
- 2 питающих клапана
- 2 ограничительных клапана
- датчик давления и температуры
- мотор-насос увеличенной производительности
- блок управления с расширенными функциями (+25% компонентов по сравнению с АБС).
По лицензии
Системы стабилизации будут производить по лицензии, которая включает весь пакет конструкторской и технологической документации, а также программное обеспечение. Лицензия также позволяет проводить глубокую локализацию производства и АБС, и ESP – включая все входящие комплектующие.
Этапы локализации
Программа локализации компонентов, расписанная до 2026 года, подразумевает освоение производства в России алюминиевого корпуса гидроблока (до декабря 2024 года), блока управления (до декабря 2024 года), прокладок и крепежных элементов (до февраля 2025 года), мотор-насоса, гидроаккумулятора и датчика давления (до мая 2026 года), а также применение российской электронной и компонентной базы (до июля 2026 года).
Когда будут пройдены все эти этапы, степень локализации ESP в 2026 году составит более 75%.
Для кого
Пока все произведенные на заводе Пегас АБС были поставлены на АВТОВАЗ, который остается основным заказчиком ESP. Первые системы стабилизации будут поставлены в Тольятти для установки на Lada Vesta.
Однако Итэлма готова обеспечивать блоками АБС и ESP все автосборочные предприятия страны: уже ведутся переговоры с компаниями ГАЗ, «Москвич», Haval и другими.
Объемы
План на 2024 год – выпустить 550 000 блоков, причем блоки ESP составят до половины от этого объема. В дальнейшем ежегодный суммарный объем выпуска блоков АБС и ESP составит 750 000 штук – с возможностью наращивания объемов до 1 200 000 штук.
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