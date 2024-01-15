Стало известно, сколько новых китайских брендов пришло в Россию в 2023 году
Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Это:
- Dongfeng
- Jaecoo
- Jetour
- Voyah
- Livan
- Haima
- Ora
- Kaiyi
- Baiс
- Jetta
- Skywell
- Honqgi
- Aito
- SWM
- Forthing
- Li Xiang
- Wey
- Rising
- Venucia.
Но особой популярностью в стране пользуются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC.
Есть еще автомобили брендов, которые поставляются неофициально, путем параллельного импорта.
В самом Китае новые бренды растут как грибы, особенно с учетом того, что крупные производители любят там образовывать по нескольку «дочек», сегментируя свои продукты под определенную группу покупателей. Недавно на выставку экологических машин в китайском Хайнане съехалось около 90 брендов, таким образом, в целом автопроизводителей в стране насчитывается больше сотни.
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Источник: РИА Новости
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