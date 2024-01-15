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Стало известно, сколько новых китайских брендов пришло в Россию в 2023 году

РОАД: в 2023 году в России появилось 19 новых китайских автобрендов

Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Это:

  • Dongfeng
  • Jaecoo
  • Jetour
  • Voyah
  • Livan
  • Haima
  • Ora
  • Kaiyi
  • Baiс
  • Jetta
  • Skywell
  • Honqgi
  • Aito
  • SWM
  • Forthing
  • Li Xiang
  • Wey
  • Rising
  • Venucia.

Но особой популярностью в стране пользуются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC.

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Есть еще автомобили брендов, которые поставляются неофициально, путем параллельного импорта.

В самом Китае новые бренды растут как грибы, особенно с учетом того, что крупные производители любят там образовывать по нескольку «дочек», сегментируя свои продукты под определенную группу покупателей. Недавно на выставку экологических машин в китайском Хайнане съехалось около 90 брендов, таким образом, в целом автопроизводителей в стране насчитывается больше сотни.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/freepik
Количество просмотров 3
15.01.2024
Фото:freepik/freepik
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