В Китае на выставку экологических машин съехалось 90 автобрендов

На экологическом автошоу в китайском Хайнане представили около 500 моделей

В шестой Хайкоуской международной выставке автомобилей на альтернативных источниках энергии и умного подключенного автотранспорта, которая с 5 по 8 января проходила на китайском острове Хайнань, приняли участие около 90 брендов. 500 моделей разместились в выставочных павильонах общей площадью 60 тыс. кв. метров.

На этом автосалоне представили публике свои основные модели именитые местные производители, такие как FAW, Dongfeng, Changan, SAIС, GAC Trumpchi, Geely, Lynk & Co, Haval, Weipai, Tank, Great Wall Cannon, BYD, Denza, Chery, Jietu, Xingtu, JAC, Jiangling и другие бренды.

Участвовали и международные бренды и СП, такие как BMW, Mercedes-Benz, FAW Audi, SAIC Audi, FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen, smart, Volvo, Lincoln, Jaguar Land Rover, SAIC General Motors (Buick, Chevrolet, Cadillac), Changan Ford, Jiangling Ford. А также GAC Toyota, FAW Toyota, GAC Honda, Dongfeng Honda, Dongfeng Nissan, Changan Mazda, Kia и др.

В сфере новой энергетики также существует группа совсем молодых автомобильных брендов, которые вдохнули новую жизненную силу в автомобильный рынок. Эти названия, скорее всего, вам ничего не скажут, но все же перечислим эти бренды. Это Weilai, Xpeng, Ideal, Leapmotor, Nezha Auto, Jiyue, Hongmeng Zhixing, Hechuang, Lantu, Venucia, Avita, DeepBlue, ARCFOX, Zhiji Auto, Feifan Auto, Jikrypton, AION, Ruilan, Euler, iCAR, Polestar, Yuanhang Motors и Dayun New Energy Vehicles, которые с энтузиазмом вступили в конкуренцию с авторитетными автомобильными компаниями.

По итогам 2023 года рынок автомобилей на альтернативных источниках энергии Хайнаня занял первое место среди регионов Китая.

Дело в том, что с 2030 года Хайнань полностью запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе, а уже к 2025 году переведет все государственные и коммерческие службы на автомобили, использующие «чистые» источники энергии. Поэтому начиная с 2019 года в провинции стали быстро расширять сеть зарядки электромобилей. Сейчас правительство региона поощряет приобретение населением автомобилей на альтернативных источниках энергии и даже субсидирует такие покупки.

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Источники: ТАСС и news.hainan.net/car