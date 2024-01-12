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Реальность 2024: почему покупателям не стоит надеяться на снижение цен на авто

Эксперт Солдатов: машины в 2024 году будут только дорожать

В наступившем году стоимость машин будет только увеличиваться, прогнозирует эксперт Роман Солдатов. Он считает, что минимальная средняя цена на новые иномарки, которая сейчас находится на уровне в 2,8 млн рублей, в 2024 году может достичь 3-3,2 млн рублей.

Солдатов объясняет, что изменения в курсе рубля оказывают влияние на цены на автомобили, особенно это касается параллельного импорта. Утилизационный сбор также влияет на стоимость, добавляя 300 тыс. рублей и более. Он отмечает, что новогодние скидки, которые давали дилеры, компенсировать, скорее всего, придется повышением цен.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Эксперты рассказали, как изменились цены на новые и б/у авто в 2023 году

Основными двигателями продаж, по его мнению, будут подержанные автомобили, цены на которые, вероятно, не снизятся, но и не вырастут критично. Иномарка в хорошем состоянии будет стоить от 1,5 до 1,8 млн рублей. Что касается автомобилей Lada, то, по его мнению, повышать цены на них в этом году не будут.

Ранее аналитики сообщили, что средняя цена нового автомобиля в минувшем году достигла 3,7 млн рублей (+17,3%), а стоимость подержанного составила более 2,2 млн рублей (+28%).

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Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Максим Шипенков/EPA/ТАСС
Количество просмотров 3
12.01.2024
Фото:Максим Шипенков/EPA/ТАСС
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