Дилеры рассказали, что происходит с ценами на авто в новом году

В январе на авторынке ожидается рост продаж, при этом цены остаются прежними

С 1 января цены на легковые автомобили в РФ не выросли, что противоречит привычному для российских клиентов тренду: до 2022 года цены на авто от западных, корейских и японских марок с нового года поднимались, а в декабре дилеры устраивали распродажи, освобождая склады и предлагая хорошие скидки.

Китайские марки второй год воздерживаются от этой политики. По мере ухода «традиционных» марок с российского рынка такая практика исчезла – и повышение цен чаще происходит не за счет пересмотра рекомендованных цен, а за счет сокращения программ выгод и спецпредложений от дистрибьюторов.

Дилеры отмечают, что в новогодние каникулы 2024 года трафик в автосалонах оставался на традиционных уровнях, а по некоторым брендам, особенно в сегменте электрокаров, даже увеличился.

Многие дилеры предсказывают, что автомобили пока будут продаваться на прежних условиях, и ожидают, что обновление прайс-листов начнется не раньше 15 января. На данный момент нет явных причин для повышения цен, учитывая стабильный курс юаня и общую ситуацию на рынке.

Однако, несмотря на отсутствие оснований для повышения, также не ожидается и снижения цен при текущей структуре их формирования. Формула ценообразования включает в себя цену автомобиля в Китае, пошлину, утильсбор, стоимость доставки и дилерскую маржу. При текущей схеме, государственные сборы и логистика составляют не менее 65% от общей суммы, а маржа дилера ограничивается 3,5%.

Между тем, Россия помогла Китаю стать мировым лидером продаж, обогнав Японию, которая долгое время удерживалась на первой позиции. Согласно данным Ассоциации производителей легковых автомобилей Китая, около 40% прироста экспорта машин пришлось на Россию.

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Источник: “Коммерсант”