Россия помогла Китаю обогнать Японию по экспорту машин

The Wall Street Journal: 40% прироста экспорта китайских авто пришлось на Россию

В 2023 году в Китае заметно увеличился экспорт легковых автомобилей, и около 40% этого прироста пришлось на Россию. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации производителей легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу. По словам топ-менеджера, поставки на российский рынок выросли в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

В целом, около 800 тысяч из 2 миллионов прироста экспорта автомобилей из Китая в 2023 году пришлось на Россию. Среди всех экспортеров выделяется китайский автопроизводитель Chery и тоже благодаря увеличению продаж на российском рынке. Цуй Дуншу сказал, что показатели Chery превзошли экспорт американских электрокаров Tesla и китайских BYD, пишет газета The Wall Street Journal.

Китайский экспорт автомобилей достиг рекордного уровня, и Россия сыграла в этом росте ключевую роль, это позволило Китаю обойти Японию, которая была крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Согласно данным ассоциации, в 2023 году Китай продал за рубеж около 5,26 миллиона автомобилей, это почти на миллион больше, чем составляет совокупный экспорт японских автомобилей за первые 11 месяцев того же года.

Производители из Поднебесной лидируют не только по объёмам продаж, но и по технологиям. Так, беспилотники 3-го уровня компании BYD уже готовятся тестировать на высокоскоростных трассах.

Источник: ТАСС