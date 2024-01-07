По этой технологии китайцы тоже выбились в лидеры

Беспилотники 3-го уровня BYD разрешили тестировать на высокоскоростных трассах

BYD получила лицензию на тестирование системы автономного вождения уровня 3 (L3) на высокоскоростных дорогах. Компания заявила, что стала первым автопроизводителем в Китае, получившим такое разрешение.

Производитель из Шэньчжэня подчеркивает, что L3 не означает полного беспилотного вождения. Автономное вождение L2–L4 по-прежнему требует от водителей некоторого участия. Полностью беспилотным является только L5. Но в настоящее время слишком рано говорить об этом уровне, еще не до конца пройдены все предшествующие этапы, отмечают в BYD.

BYD исторически больше внимания уделял техническому обеспечению, чем программному. Ван Чуанфу, основатель и генеральный директор BYD, является известным сторонником экономии, поэтому внутри этих автомобилей вы не найдете десятков экранов, а скорее множество физических кнопок, качественный аккумулятор (BYD изначально является производителем аккумуляторов) и достаточно разумную цену. BYD был традиционен даже в своих каналах торговли.

Никаких моделей прямых продаж с интернет-магазином, торговля осуществляется исключительно через обычную дилерскую сеть.

Однако недавно BYD запустила премиальные бренды YangWang и Fang Cheng Bao, используя модели прямых продаж и активно занимаясь исследованиями и разработками систем автономного вождения. Начала сотрудничество с Baidu и Horizon Robotics, поддерживаемой VW, для разработки программного обеспечения для автономного вождения, а в мае объявила, что DNP ADAS будет конкурировать с автопилотом Tesla.

В июле компания представила систему независимого вождения «God’s Eye», и первым автомобилем, оснащенным ею, стал внедорожник Denza N7.

В России представлены следующие модели BYD: седан Hun BYD Han - от 4 625 000 руб., 7-местный кроссовер Tang - от 5 220 000 руб. и рамный внедорожник Yangwan U8 - от 16 321 104 рублей.

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Источник: Carnewschina