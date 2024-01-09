В автосервисах рассказали, в чем главные проблемы китайских машин в морозы

Зимние проблемы «китайцев»: не реагирует сенсор, барахлят аккумулятор и печка

Проблемы китайских автомобилей в условиях сильных морозов стали особенно актуальными для автовладельцев в Московском регионе. Автосервисы сообщают о различных неполадках, затрагивающих как китайские марки, так и автомобили других производителей.

Так, в автосервисе REMTECH отмечают, что с увеличением холодов выросло количество обращений по китайским брендам JAC и Haval. На первых возникают проблемы с приборной панелью, которая отказывается реагировать на сенсор, а также с мультимедийными устройствами, начинающими глючить при низких температурах. Также страдают топливные насосы, что проявляется в сильном жужжании и неэффективной работе. Владельцы Haval жалуются, что плохо работает печка. Всего в прошлом месяце в REMTECH обратились 64 владельца китайских автомобилей.

В автосервисе «Автолегенд» рассказали, что основные проблемы при низких температурах связаны с разрядкой аккумулятора и сложностями при пуске двигателя. У автомобилей EXEED плохо работал климат-контроль, но проблемы решались сами собой после нескольких часов прогрева машины.

Сотрудники автосервиса «Академический» говорят, что с наступлением морозов увеличилось количество обращений по всем маркам автомобилей. В основном, проблемы возникают с аккумуляторами. Много обращений по поводу дизельных машин. Касательно китайских автомобилей, отмечают замерзание щеток.

В компании по ремонту автомобилей «Автосвита» отмечают, что в условиях холода с похожими проблемами сталкиваются все владельцы автомобилей: разряженные аккумуляторы, сбои в электронных блоках и замерзание дизтоплива.

Напомним, что в начале нового года в Московском регионе и Центральной России было зафиксировано резкое похолодание до 30 градусов мороза. С 9-10 января прогнозируется ослабление морозов, но потом снова ожидается резкое похолодание.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РБК