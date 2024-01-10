Эксперты рассказали, как изменились цены на новые и б/у авто в 2023 году

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Средняя цена нового автомобиля за год увеличилась на 17,3%, с пробегом – на 28%

Аналитики Авто.ру Оценка рассмотрели динамику цен на автомобили за 2023 год и выделили регионы с самым значительным изменением стоимости. Средняя цена нового автомобиля увеличилась на 17,3%, достигнув 3,7 млн рублей, а цена на авто с пробегом выросла на 28%, составив более 2,2 млн рублей.

Новые автомобили

Новые автомобили больше всего подорожали в Ставропольском крае – на 129%, Пермском крае – на 100% и в Башкортостане – на 84%. В то же время цены в Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане выросли незначительно – в пределах 5%.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Дилеры рассказали, что происходит с ценами на авто в новом году

В 2023 году больше всего подорожали модели бренда Kia и семейства Lada Granta.

Кроссовер Kia Seltos прибавил 27% (средняя цена – 3,19 млн рублей), седан Kia K5 – 27% (4 млн рублей), Kia Soul – 24,4% (2,8 млн рублей), цены на машины семейства Lada Granta поднялись на 25,2% (982 тыс. рублей).

С пробегом

Цены на подержанные автомобили в некоторых регионах также выросли существенно больше, чем в среднем по рынку: в Чеченской Республике – на 57%, в Тверской области – на 51%, в Тульской области – на 48,5%.

Лидерами по росту средней стоимости в сегменте б/у стали седаны Kia Rio (3-е поколение), Hyundai Solaris (1-е поколение), Volkswagen Jetta (6-е поколение) и Polo (5-е поколение) – они подорожали на 40%.

Теперь за них просят, в среднем, от одного миллиона рублей.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/freepik
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:freepik/freepik
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