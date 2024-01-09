Эти автомобили с пробегом в 2023 году были самыми популярными
Эксперты Авито Авто, изучив статистику продаж автомобилей с пробегом за 2023 год, назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей.
Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах (цены зависят от состояния автомобиля и года выпуска).
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До 1 500 000 рублей
На эти автомобили пришлось 78% от общих продаж.
В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место занимает Lada Priora.
Далее в ведущей пятерке:
- Lada Granta – 3,2%
- Lada 2114 Samara – 2,6%
- Ford Focus – 2,5%
- Lada Kalina – 2,4%.
В ведущую десятку лидеров по продажам также вошли: Lada 2107 – 2,1%, Lada 4x4 (Нива), Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada 2110.
От 1 500 000 до 3 000 000 рублей
Доля авто в этом ценовом сегменте составила 15%, а топ возглавила Toyota Camry с долей в 4%.
Далее по списку:
- Kia Sportage – 3%
- Hyundai Creta – 2,4%
- Toyota RAV4 – 2%
- Volkswagen Tiguan – 1,8%.
Hyundai Santa Fe, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander попали в топ-10.
Дороже 3 000 000 рублей
На этот ценовой сегмент пришлось 8% автомобилей рынка с пробегом, первое место снова за Toyota Camry.
В пятерку лидеров вошли также:
- BMW X5 – 3,06%
- Toyota Land Cruiser – 3,03%
- Toyota Land Cruiser Prado – 2,7%
- Geely Monjaro – 2,3%.
Среди составивших первую десятку: BMW 5-й серии, Lexus RX, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz E-класса и Hyundai Palisade.
Средняя стоимость авто с пробегом в прошлом году составила 610 тысяч рублей.
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