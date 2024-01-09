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ЗИС-110 1947 года владелец не посчитал «культурной ценностью»

Белорусская таможня не дала вывезти в Литву ретроавтомобиль ЗИС-110 1947 года

Гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог» не разрешили владельцу без специального разрешения вывезти за границу раритетный автомобиль, представляющий культурную ценность.

Раритетный ЗИС-110 1947 года выпуска пытался вывезти из Белоруссии гражданин Российской Федерации. Он следовал в Литву и выбрал «зеленый коридор», утверждая, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако таможенники обратили внимание на дату выпуска автомобиля, указанную в техническом паспорте, и выяснили, что это ценное в культурном отношении транспортное средство.

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В соответствии с законодательством, такие автомобили (выпущенные до 1951 года) следует декларировать при их перемещении через таможенную границу, с предоставлением специального разрешительного документа (Решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»).

ЗИС-110: Герой Советского Союза

После подтверждения статуса культурной ценности автомобиля со стороны Министерства культуры Республики Беларусь гражданина России ожидает административный штраф в соответствии с законодательством Белоруссии о недекларировании товаров согласно части 4 статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь. По этой статье предусмотрен штраф до 30% от стоимости незадекларированного товара.

Стоимость раритетного автомобиля оценивается примерно в 610 000 рублей.

Проект нового послевоенного лимузина ЗИС-110 начался в 1942 году. В предвоенные годы на автомобилях ЗИС-101 перевозили высокопоставленных чиновников, а для высших руководителей предоставляли американские лимузины от знаменитой фирмы Packard. Именно эти автомобили и послужили образцом для будущего ЗИС-110, за проектом которого лично присматривал генерал Николай Власик, начальник охраны Сталина. Его слова «Сталин любит Паккарды» зазвучали на заводе как своеобразное заклинание.

Источник: Таможенные органы Республики Беларусь

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
09.01.2024
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