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В 2024 году автогиганты вступят в жесткую борьбу за нашего покупателя. Ждем скидок?
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В 2024 году автогиганты вступят в жесткую борьбу за нашего покупателя. Ждем скидок?
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В 2024 году автогиганты вступят в жесткую борьбу за нашего покупателя. Ждем скидок?

Кадаков: в 2024-м автоконцерны будут вынуждены давать нам скидки и дарить подарки

В наступившем году российские автогиганты готовятся вступить в серьезное соперничество за покупателей. Такой вывод можно сделать, анализируя итоги автопродаж за 2023 год, подведенные Ассоциацией европейского бизнеса.

Российский рынок вырос на 57,8%, достигнув 1 127 856 проданных автомобилей. Этот результат превзошел ожидания, но такой стремительный рост не может длиться бесконечно, учитывая ограниченный рост покупательской способности.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Сложным и противоречивым будет весь 2024 год: с одной стороны – нереализованный отложенный спрос, с другой – реальная покупательная способность такова, что приобретать много по таким ценам сложно. И при этом бешеные планы продаж у всех автопроизводителей, включая АВТОВАЗ.

Отсюда можно смело предположить, что в 2024 году мирное сосуществование ведущих игроков превратится в серьезную борьбу за покупателя. Если до сих пор китайские компании спокойно осваивали оставленный рынок и на нем хватало место всем, то теперь они будут жестко конкурировать между собой.

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А значит, 2024 год будет рынком покупателя и перестанет быть прежним «холодно-расчетливым» рынком продавца. Производители будут вынуждены угождать, давать нам скидки, беспроцентные рассрочки, дарить подарки, бесплатное ТО и применять прочие стимулирующие меры. То есть цены, на мой взгляд, вниз не пойдут, они все равно будут постепенно подрастать как минимум в рамках инфляции, в среднем на 5-10%. Но при этом продавцы вместе с производителями будут с помощью маркетинговых инструментов всеми силами завлекать покупателя.

А пока, в начале года, несмотря на то, что в автосалонах много людей, продажи довольно вялые. Проверял лично. Хотя январь не показатель – он всегда был в этом смысле провальным.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 9
15.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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