Автомобильный рынок ожидает бум скидок

Андрей Ольховский: у дилеров переизбыток машин, рынок ждут скидки

Директор компании «Автодом» Андрей Ольховский в интервью газете «Коммерсант» поделился информацией о текущем состоянии автомобильного рынка. По его словам, дилеры столкнулись с переизбытком автомобилей на складах, вызванным снижением спроса покупателей после повышения ключевой ставки Центрального банка.

Клиенты автосалонов, которые собирались приобрести новый автомобиль в конце года, теперь предпочитают вкладывать свои средства в банки, предлагающие высокие процентные ставки – от 16% годовых и выше.

В результате на складах дилеров произошло затоваривание, Ольховский считает, что на рынке скопилось более 200 тысяч нераспроданных новых автомобилей, что является значительным превышением нормы. Это склады дистрибуторов, дилеров, непроданные автомобили, которые стоят у различных профессиональных продавцов. При этом часть машин еще в пути.

К Новому году переизбыток автомобилей на складах, по его оценке, составил 20-30%. Определенную угрозу официальным дилерам составляют частные продавцы, которые ввозят авто небольшими партиями из Киргизии. Не вкладываясь в предприятие, они буквально «сидя на диване» получают прибыль.

Это мешает официалам инвестировать в бизнес, который требует определённых затрат. В таких условиях дилеры вынуждены предоставлять клиентам различные скидки и льготы, чтобы хоть как-то стимулировать спрос.

Ситуация для дилеров тревожная, Ольховский считает, что 2024 год будет провальным для бизнеса.

Вместе с тем, потребители могут ожидать появления на рынке значительных скидок и привлекательных предложений со стороны дилеров, стремящихся ликвидировать избыточные запасы автомобилей.

Ранее мы писали, что вопреки сложившейся традиции, цены на автомобили с нового года не выросли, и явных причин для повышения нет, с учетом стабильного курса юаня и общей ситуации на рынке.

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Источник: «Коммерсант»