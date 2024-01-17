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Кроссовер Geely Atlas нового поколения: объявлены рублёвые цены

Новый Geely Atlas в России: три комплектации, цены стартуют от 2 844 990 рублей

Кроссовер Geely Atlas второго поколения представлен на нашем рынке в комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport и оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л. с., который агрегатирован 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

У автомобиля четыре режима движения: комфортный, экономичный, спортивный и интеллектуальный, а также адаптивный круиз-контроль и система интеллектуального вождения G-Pilot.

Уже в начальной версии Luxury предлагают 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, рейлинги и панорамную крышу. В салоне – мультифункциональное рулевое колесо, цифровая приборная панель размером 10,2 дюйма, вертикальный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей, двухзонный климат-контроль, электрические стеклоподъемники всех дверей, а также терминал беспроводной зарядки для смартфонов и четыре USB-слота. Цена стартовой версии – 3 194 990 рублей.

В версии Flagship за 3 394 990 рублей добавляются премиальная аудиосистема с 11 динамиками, проекционный HUD-дисплей и электропривод двери багажника.

Водительское сиденье оборудовано механической регулировкой длины подушки и электрорегулировкой поясничного подпора в 4 направлениях.

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В китайских машинах появится российская электроника

В топовой версии Flagship Sport, за которую просят 3 494 990 рублей, установлены 20-дюймовые колесные диски, предусмотрена двухцветная окраска кузова, подсветка логотипа Geely спереди, светодиодная линия дневных ходовых огней по всей ширине радиаторной решетки и другие стильные дополнения.

Известно также, что у нового Geely Atlas в России не будет полного привода.

Дата начала продаж кроссовера пока не назначена, о ней объявят дополнительно.

Вчера стало известно, что в автомобилях, которые собирают в России на китайских платформах, а также китайских машинах, которые собираются у нас локализовывать, появится электроника российского производства. Об этом сообщили в Минпромторге, и там считают, что выпуск отечественного высокотехнологичного оборудования – вопрос национального суверенитета.

Источник: Geely

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 7809
17.01.2024
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