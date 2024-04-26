«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с Правительством Республики Мордовия выступила организатором экспертной площадки для представителей промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и жилищно-коммунальных предприятий.

Участники обсудили вопрос обеспечения региона смазочными материалами, а также направления для расширения сотрудничества.

Мероприятие состоялось в рамках реализации действующего соглашения с регионом о поставках автомобильных и индустриальных масел. Ассортимент смазочных материалов «Газпромнефть-СМ» включает свыше 1000 видов востребованной во всех секторах экономики продукции. Собственные производственные мощности компании и научно-исследовательская база позволяют гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать своевременные поставки.

В Мордовии высококачественные масла «Газпромнефть-СМ» используются для широкого спектра автомобильной техники: от легкового до коммерческого транспорта. Продукция применяется в сложном специализированном оборудовании и механизмах, которые задействованы в крупнейших производствах региона.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Один из ключевых потребителей масел «Газпромнефть-СМ» в Мордовии сегодня – сельскохозяйственный сектор. 70% предприятий, задействованных в агропромышленном комплексе, используют нашу продукцию для бесперебойной работы техники. Эффективность партнерства обусловлена, помимо прочего, подходом к взаимодействию. Наши клиенты получают не просто высококачественный продукт, а комплексное решение, которое включает последующее сервисное обслуживание».

Антон Илюшкин, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия:

«Мордовия – регион с активно развивающимся сельским хозяйством: в 2023 году АПК республики установил исторический рекорд по урожайности зерна. Рост производства влечет за собой увеличение потребностей, которые мы сможем закрывать, в том числе благодаря таким надежным стратегическим партнерам, как «Газпромнефть-СМ».