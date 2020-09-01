Масло в моторе поменял. Фильтр тоже менять?

Можно и через раз. Но если не хотите рисковать здоровьем двигателя, то лучше заменить.

Вопрос с форума «За рулем»:

— Вы все время рекомендуете заменять моторное масло не реже одного раза в год даже при скромных пробегах. А масляный фильтр при этом тоже менять?

— Масляный фильтр служит для улавливания продуктов износа, а также продуктов окисления компонентов масла. За несколько тысяч километров их будет немного. И срок службы фильтрующей бумаги и резиновых уплотнителей превосходит один год. Поэтому теоретически фильтр при частой смене масла можно менять через раз.

Но стоит ли рисковать здоровьем двигателя, если речь идет об экономии менее чем тысячи рублей? На мой взгляд, это неоправданный риск. Тем более, что часть старого масла, оставшегося в фильтре, смешивается с новым, ускоряя его деградацию. Поэтому я меняю фильтр при каждой смене масла.

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