Масло в моторе поменял. Фильтр тоже менять? — журнал За рулем

Масло в моторе поменял. Фильтр тоже менять?

Можно и через раз. Но если не хотите рисковать здоровьем двигателя, то лучше заменить.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Вы все время рекомендуете заменять моторное масло не реже одного раза в год даже при скромных пробегах. А масляный фильтр при этом тоже менять?

— Масляный фильтр служит для улавливания продуктов износа, а также продуктов окисления компонентов масла. За несколько тысяч километров их будет немного. И срок службы фильтрующей бумаги и резиновых уплотнителей превосходит один год. Поэтому теоретически фильтр при частой смене масла можно менять через раз.

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Но стоит ли рисковать здоровьем двигателя, если речь идет об экономии менее чем тысячи рублей? На мой взгляд, это неоправданный риск. Тем более, что часть старого масла, оставшегося в фильтре, смешивается с новым, ускоряя его деградацию. Поэтому я меняю фильтр при каждой смене масла.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos

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