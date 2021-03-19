Автоматический отключатель массы: кому он нужен в 2021 году

Эксперты «За рулем» выяснили, есть ли смысл тратить на «сторожа» АКБ 4000 рублей.

Экспертизу отключателей массы мы не проводили аж с прошлого тысячелетия. Любопытно, что уже тогда — на заре массовой компьютеризации автомобилей — мы отметили их существенный недостаток: бортовая электроника не любит обнуления ­оперативной памяти.

Сегодня опасность потерять настройки и адаптации стала только актуальнее, особенно для дорогих машин, где сплошь электроника. Но размыкатели массы не ушли в историю. Например, мы нашли изделие SD‑004, известное также как «Стоп Разряд». Это электронное реле, отслеживающее состояние аккумуляторной батареи и отключающее ее в тот момент, когда дальнейший разряд сделает невозможным пуск мотора.

Название прибора — SD‑004, у нас он продается как «Стоп Разряд». Цена — примерно 4000 ₽.

Принцип действия

Устройство подключают в разрыв между отрицательной клеммой штатной аккумуляторной батареи и минусовым кабелем. Питание — напрямую от плюсовой клеммы АКБ. В корпусе установлено силовое твердотельное реле, коммутирующее все токи потребления, включая стартерный. Предусмотрены датчики вибрации (с его помощью в том числе настраиваются параметры), тока и напряжения, а также микропроцессор и световая сигнализация.

Если напряжение в бортсети припаркованного автомобиля снизилось ниже определенного уровня, то силовое реле автоматически отключает бортовую сеть машины от АКБ. Однако если датчик вибрации решит, что машину пытаются угнать или ограбить, питание будет тут же восстановлено. Если была включена аварийная световая сигнализация (скажем, после ДТП), то «Стоп Разряд» питание не снимет даже при сильной просадке напряжения.

Простенькое устройство крепится к минусовому выводу АКБ клеммовым зажимом, стягиваемым болтом с гайкой под ключ «на 10».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПРОВОДОК При пожаре провóдки очень важно быстро отключить батарею. А в суете это не всегда возможно — нужно сообразить, где гаечный ключ, да и есть ли он вообще… А вот красный провод, идущий от коробочки до плюсовой клеммы батареи, в этом случае может помочь: при его обрыве устройство тут же отключит массу. Если задымились провода — достаточно рукой оборвать кабелек к «Стоп Разряду» — и машина обесточится.

Когда такое может потребоваться?

Причины, по которым подобный прибор может пригодиться, можно поделить на две группы — человеческий фактор и технические проблемы.

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Владелец может оставить включенными фары, которые разряжают батарею. Не все автомобили имеют достаточный «интеллект», чтобы выключать забытые владельцем потребители, которые за ночь высадят аккумулятор. К разряду АКБ может привести и пристрастие к тюнингу, сопряженное с недостаточной технической грамотностью. Зачастую неподготовленные владельцы сами ставят магнитолы, усилители, сигнализации и различные подсветки так, что они продолжают сосать энергию при выключенном моторе. Проблема усугубляется при длительной стоянке — например, на парковке в аэропорту: улетел в отпуск на неделю — вернешься к мертвой машине. Тут надо бы лечить причину, но и коробочка «Стоп Разряд» по-своему поможет.

Технические проблемы — это большие утечки тока в штатных цепях автомобиля. Явление ненормальное, а потому его нужно быстро устранять. Но не всегда у владельца на это есть время и деньги. Рассматриваемое устройство позволит протянуть какое-то время до ремонта.

Простейший механический размыкатель массы — предшественник описываемого устройства — выглядит примерно так. В эпоху дефицита хороших АКБ это был необходимый аксессуар.

Можно или нельзя?

Тем автолюбителям, которые готовы попробовать «Стоп Разряд», напомним, что не всякая машина безропотно отреагирует на подобный тюнинг, ведь при установке нужно отсоединять клемму АКБ. Толерантных к этому автомобилей пока большинство, и наши тесты это не раз доказывали. Мы даже пускали двигатель без АКБ, а также ездили без аккумулятора.

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Из нескольких проверенных нами машин тогда лишь Renault Arkana осталась недовольной пропаданием питания, но не утратила возможности ездить. Лишь самые продвинутые автомобили премиум-сегмента могут после отключения-подключения АКБ «отказаться от поездки». Некоторые машины реагируют на отключение батареи гуляющим на 100–150 об/мин холостым ходом при первом пуске после отключения батареи. Это не страшно.

Существуют и механические преграды для установки устройства. Например, если батарея накрывается штатной крышкой, от которой нельзя отказаться, или если очень близко к клеммам батареи располагается капот. Последний недостаток можно преодолеть, обзаведясь более низкой батареей. Например, у «европеек» клеммы утоплены относительно корпуса, а у «азиаток» они сильно выступают. Соответственно, поставив «европейку», вы найдете место для размещения этого прибора. Еще могут быть проблемы с подержанными автомобилями из Японии, где клеммы батарей имеют меньший диаметр.

ТРИ НАСТРОЙКИ Устройство позволяет настраивать уровень напряжения, при котором масса будет отключена, в диапазоне от 11,7 до 12,6 В. На максимальном уровне получается практически обычный выключатель массы, который срабатывает вскоре после остановки двигателя, а при нижней границе остаток энергии позволит лишь открыть двери с брелока. Но до момента отключения пройдет больше дней. Время, в течение которого устройство пропускает ток после падения напряжения ниже порогового, также можно отрегулировать. Минимальное — 10 минут, максимальное — 50. Для настройки требуется… вибрация, передаваемая на корпус устройства. При легком постукивании оно поочередно зажигает световые индикаторы до тех пор, пока вы не выберете желаемый порог срабатывания. Чувствительность к вибрации также можно менять.

За и против

Замеры электрических параметров показали, что приборчик потребляет небольшой ток: 3 мА при включенной массе и 1,5 мА при отключенной. Но как «Стоп Разряд» пропустит стартерный ток морозной зимой, да на большом дизеле, порой достигающий 800–900 А? Никаких ограничений в инструкции нет.

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Эксперименты на нескольких редакционных машинах показали, что при работе стартера падение напряжения не превышало 40–50 мВ. Вроде бы хороший результат, хотя рассеиваемая мощность при этом все равно получается значительной.

Конечно, стартерный режим — кратковременный, но даже десяток ватт для неразборной пластмассовой коробочки — серьезная нагрузка. Впрочем, ничего не сгорело и не оплавилось.

Рекламные обещания вроде бы подтвердились: от разряда спасает, противоугонкам не мешает. С другой стороны, устанавливать на современную машину аляповатое изделие, напоминающее переключатель елочной гирлянды, как-то неловко. Будем признательны всем, кто испытал подобное устройство на своих автомобилях и готов поделиться мнением.

Всем остальным рекомендуем более простое решение: следите за состоянием аккумуляторной батареи (особенно в холодный период года) и не увлекайтесь неоправданным тюнингом.

Как безопасно подключить электроинструмент к АКБ, читайте тут.

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