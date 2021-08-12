Lada Largus FL - с чем до сих пор не могут смириться владельцы

Критикуют, возмущаются, некоторые даже дорабатывают машину на первых тысячах километров. Но все равно очереди к дилерам меньше не становятся. И причины очевидны.

Лучший универсал за такую цену

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Этот аргумент стал решающим при выборе для большинства покупателей.

«Покажите мне хоть еще одну машину, у которой семь мест, причем третий ряд полноценный, с объемом салона аж на 250 литров больше, чем у нового Kia Sorento! Нет такой. Ближайший автомобиль — Skoda Kodiaq, но он в два с лишним раза дороже», — считает владелец с ником ikuyanov из Ульяновска. Он приобрел рестайлинговую модель семиместного Ларгуса универсал на замену Ларгусу 2014 года (полный отзыв здесь).

С ним согласен автолюбитель с ником 9234310 из Уфы, проехавший на Largus Cross FL 4000 км. По его мнению, главные плюсы машины — «огромный багажник и универсальность» (полный отзыв здесь).

«Правда, для мелких грузов в багажнике не хватает крепежных сеток, ремешков, карманов. Попадешь на скорости в ямы — будешь собирать мелочевку по всему салону», — добавляет ложку дегтя Василий из Хабаровска (полный отзыв здесь).

На втором и третьем ряду в Ларгусе комфортно поедут пять пассажиров. Причем не только дети, но и взрослые.

Удобные сиденья, но… не посадка

Большинство владельцев хвалят сиденья и салон рестайлинговой версии. Если бы еще добавить регулировку руля по вылету!

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У сидений «появилась хоть какая-то боковая поддержка, сиденья в прошлом Ларгусе были просто ужасные... Теперь они с трехступенчатым обогревом», пишет ikuyanov из Ульяновска.

«К тому же сиденья сделаны из какого-то более теплоизоляционного материала, оттого кажется, будто в них теплее сидеть», — согласен автолюбитель Павел Новиков (полный отзыв здесь).

«Но без регулировки руля по вылету более-менее удобно устроиться непросто», — недоволен Александр из Санкт-Петербурга.

Подвеска «всеядная», но слишком мягкая

К ней надо приноровиться, считают автовладельцы.

«Подвеска позволяет не оттормаживаться перед каждой ямкой, а при нужде и притопить по разбитой дороге», — доволен Василий из Хабаровска.

«Да, ямы, кочки и колдобины просто глотает. Но на дороге машина плавает и ее приходится постоянно отлавливать. А в колее и вовсе кидает, надо быть предельно осторожным», — предупреждает Александр из Санкт-Петербурга.

Шасси на новый Ларгус без значимых изменений перешло от предшественника. А значит перешли и все особенности поведения универсала на дороге.

Печка и кондиционер — слабоваты

«Кондиционер не очень хорошо охлаждает в сильную жару», — убедился владелец с ником 9234310 из Уфы.

«Печка не греет: стоишь — тепло, но только на трассу вышел — всё. Дует градусов 20 всего, а на улице-15, т.е. в —30 вообще не нагреет! Сразу колени мерзнут», — пишет Александр Щеклеин в комментариях поста Ларгус Клуба ВКонтакте.

С ним согласен еще один Александр, автолюбитель из Санкт-Петербурга: «Печки не хватает на обогрев всего объема универсала. В мороз боковые стекла быстро обмерзают, а на трассе появляются какие-то сквозняки».

Новый салон (а-ля Duster) выглядит намного симпатичнее. И многие недочеты по эргономике остались в прошлом. Но что покритиковать — найдется.

Зато всех радует появившийся у обновленного Ларгуса обогрев лобового стекла. «Не надо будет теперь скрести по стеклу морозным утром, как я это делал на прошлом Ларгусе», — пишет владелец с ником ikuyanov из Ульяновска.

Стыдно ставить такие коробки на современные машины!

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Так считает, проехав на Largus Cross FL 4000 км, владелец с ником 9234310 из Уфы.

«МКП просто дубовая, как только выехал из салона, несколько раз вылетала первая передача, будто бы там еще все не притерлось и что-то хрустит. По сравнению с Логаном передачи здесь короче и чаще приходится переключать. Чаще приходиться ездить на первой скорости». Раздражает и вой коробки, «на первой и второй скоростях его слышно в салоне. Проблеме уже столько лет, а АВТОВАЗ решить ее не может».

Зато автолюбители оценили динамику машины. Пишет Павел Новиков: «Двигатель шустрый, для города его хватает с головой, а на трассе машина чувствует себя как рыба в воде. Динамики на обгон хватает всегда».

Доработаем сами!

У владельцев есть претензии и к оснащению.

«Брызговики надо ставить, иначе бок машины быстро закидывает грязью. И полноценные задние фонари поставлю обязательно, с ними машина выглядит лучше, заметнее в темноте и тумане, а это важно для безопасности», — планирует автовладелец с ником ikuyanov из Ульяновска.

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Многих огорчила экономия на удобных мелочах. Нет ручек над третьим рядом сидений, подстаканника с правой стороны и магнита, удерживающего ремень среднего пассажира второго ряда.

«Нет теперь и сеточки-кармашка на правой багажной двери Ларгуса, и нет ручки открывания левой багажной двери изнутри. Зачем это убрали — непонятно», — сетует тот же ikuyanov.

Вывод

Большинство автовладельцев рекомендуют машину для работы.

«Что еще можно купить за такие деньги в таком кузове новым? Ответ прост — НИЧЕГО».





Фото: «За рулем» и АВТОВАЗ