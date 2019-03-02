Эти бронемашины стали, пожалуй, самыми знаменитыми тяжелыми танками Второй мировой войны. Рассказываем, почему наши оказались лучше.

Друг против друга

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Первое, что приходит в голову, — мысленно поставить сравниваемые танки на некую лишенную растительности, грязи и неровностей поверхность и представить, как бы прошел бой. И тут все зависит не только от модели танка, но и от месяца выпуска. Так, лоб «Тигра» пробивался 122-мм орудием ИС-2 с расстояния в 1000 метров, в то время как советский тяжелый танк переставал держать удар лишь на 600–700 метрах. Вроде бы преимущество ИС-2.

С другой стороны, пошедший в серию в марте 1944 года «Королевский тигр» имел уже более толстую броню и мощную пушку — калибр остался тем же, а вот скорость полета снаряда увеличилась. Она пробивала лоб ИС-2 с нескольких километров. Показатель варьировался в зависимости от угла попадания: при благоприятном угле — от 0 до 30 градусов — экипажу ИСа могло и повезти, но сильно рассчитывать на это не приходилось.

Производство ИС-2 в Челябинске (waralbum.ru)

Сам же «Королевский тигр» мог быть уничтожен «в лоб» 122-мм орудием ИС-2 со сравнительно небольшого расстояния в 500–600 метров. Правда, это относилось только к ранним машинам. К осени 1944 года немцы потеряли достаточно территорий, чтобы ощутить нехваток марганца — важнейшего компонента при создании брони. Так что ее качество резко упало, и борьба с «Королевскими тиграми» стала сильно проще.

А вот по скорострельности «Тигры» выигрывали. 7,5 выстрелов в минуту против 2,5 ИСа были очень серьезным преимуществом. Как и баллистика 88-мм орудий вкупе с высококачественными прицелами, обеспечивавшими высокую точность стрельбы — а значит, высокий шанс первого попадания.

ИС-2 направляются на фронт на железнодорожных платформах. А «Тиграм» для этого приходилось менять гусеницы (waralbum.ru)

Реальный бой

Казалось бы, по совокупности характеристик на бумаге плюс-минус ничья с небольшим перевесом на стороне «Тигров». Но все разбивается об один нюанс: встреча друг с другом — это даже не пять и не десять процентов в жизни тяжелых танков. Задокументированных столкновений «Тигров» и ИС-2 за всю войну насчитывается около десятка — что по меркам войны даже меньше, чем песчинка в море. Подавляющая часть как «Тигров», так и ИСов даже не видела друг друга в бою!

Значит, надо сравнить танки по пригодности к общевойсковому бою — ведь «чистые» танковые дуэли без влияния других родов войск крайне редки.

«Тигры» в Альпах (www.tiif.de)

Сперва обратимся к «Тигру» — вышедший в товарном количестве на поля сражений в 1943 году, он был нужен как орудие большого наступления. От него требовалось сочетание двух вещей — сильной брони, способной выдерживать обстрел из противотанковых пушек, и мощного орудия. Первое у «Тигра» имелось. Второе, казалось бы, тоже, но лишь на тот самый 1943-й год.

Когда в следующем году в серию пошел русский танк, первенство в вооружении было потеряно. 122-миллиметровый снаряд ИС-2 имел куда большее фугасное действие и радиус разлета осколков. Советский танк был просто идеален для наступления и стрельбы прямой наводкой — уничтожать противотанковые орудия или мешающие продвижению своей пехоты огневые точки на нем было проще.

ИС-2 в Восточной Пруссии, 1945 год (waralbum.ru) ИС-2 под Берлином, 1945 год (berlin70.aif.ru)

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Был хорош ИС-2 и при штурме городов — что стало особенно важно при вступлении на территорию высокоурбанизированной Европы. Вопреки мифам, танк в городе не был всего лишь большой мишенью — при правильном применении он сохранял множество жизней и экономил время. При действиях в плотной застройке ИСы всегда прикрывались пехотой, чтобы противник не мог воспользоваться относительной «слепотой» танкистов и не выстрелил в борт из «фаустпатрона».

А чтобы обстреливать все дома впереди, танкисты использовали схему «елочка». Два ИСа жались к разным сторонам улицы — орудие каждого смотрело на противоположную сторону, что увеличивало сектора обстрела. Высунься кто из окна — и в его сторону немедленно полетел бы 122-мм фугасный снаряд. А встреть ИС-2 большой дом, превращенный противником в крепость, — разрушить его можно было намного проще, чем с помощью любого другого танка.

«Тигры» на Восточном фронте (waralbum.ru)

«Королевский тигр», поврежденный советскими штурмовиками, Восточная Пруссия, 1945 год (waralbum.ru) Подбитый «Королевский тигр» на улице бельгийского городка, 1944 год (waralbum.ru)

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88-мм орудия «Тигров» подходили для этой цели намного хуже. Это уже было проверено в Сталинграде. Когда советские бойцы засели в крупном элеваторе, немецкий пехотный офицер затребовал поддержку имевшихся неподалеку 88-мм зенитных орудий — именно они были взяты за основу при разработке танковых пушек для «Тигров». Было сделано 50 выстрелов, которые закончились ничем — стена не обвалилась, а русские продолжали стрелять.

Правда, к 1944 году произошло нечто, нивелировавшее слабое фугасное действие «тигровых» орудий. Немцы перешли к обороне, и необходимость разрушать укрепления противника прямой наводкой быстро стала для них неактуальной. И тут «Тигры» пришлись как раз кстати. Идеально подходящие для борьбы с большими группами атакующих «Шерманов» или Т-34, они стали использоваться, как костяк противотанковой обороны.

И вновь практически ничья — завершающий период войны сложился так, что и «Тигры», и ИС-2 были на своем месте. Одни пытались сдержать наступление противника, другие его образцово проводили. Но есть еще один параметр, и для нашего сравнения он ключевой.

«Тигр» на Западной Украине, 1944 год (blogauteur.typepad.fr)

Вне боя

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Чтобы внести свою лепту на поле боя, танк должен сперва до него доехать. И тут у «Тигра» начинались серьезные проблемы. Во-первых, танк получился настолько широким, что его было сложно перевозить по железной дороге — он просто не проходил в некоторые тоннели. Для этого к каждому «Тигру» прилагались более узкие, «транспортные» гусеницы. Перед погрузкой на поезд с танка снимался внешний ряд катков, надевались эти гусеницы, и он взбирался на платформу. При прибытии на место «Тигр» съезжал обратно, и манипуляции повторялись в обратную сторону.

«Тигр» весил 57 тонн, а «Королевский» — все 70. Это создавало серьезную нагрузку на трансмиссию, которая в результате не славилась надежностью. Кроме того, вес танков ограничивал количество мостов, через которые они могли проезжать — некоторые просто разрушались. А еще новые танки проявляли отменный аппетит, кушая не менее 6 литров бензина на километр. С ИС-2 в этом отношении было проще — с его весом в 46 тонн он был легче некоторых модификаций старого тяжелого танка КВ-1, не представляя для логистических служб ничего принципиально нового.

«Тигр» на Восточном фронте (waralbum.ru)

Еще серьезней была ситуация с промышленным производством. «Тигры» были сложными и трудоемкими — один танк стоил 80 000 рейхсмарок, как четыре истребителя «Мессершмитт». В то время как технология производства ИС-2 была настолько хорошо отработана к концу войны, что он стоил всего на четверть дороже, чем средний танк Т-34-85. Поэтому «Тигров» и «Королевских тигров» и выпустили всего 2000 штук, в то время как ИС-2 — 3000. Несмотря на то, что немцев стали делать на год с лишним раньше.

Именно эти, не такие очевидные на первый взгляд, качества, и делали ИС-2 лучше. Широта применения, сравнительно легкий вес, мощное вооружение, надежность и отличная приспособленность для массового производства превращали этот танк в подлинное орудие большой индустриальной войны — орудие Победы.

Текст: Тимур Шерзад



