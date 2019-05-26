Неизвестный гигант Красной Армии: пятибашенный танк Т-35

Он был единственным серийным пятибашенным танком в мире. Его гордо демонстрировали на парадах, он должен был создавать превосходство на направлениях решающих ударов. Его могучий лик даже красовался на медали «За отвагу». Но в остальном Т-35 не хватал с неба звезд — этот танк, конечно, поучаствовал в Великой Отечественной войне, но успел исчезнуть с полей её сражений еще до того, как мы стали добиваться первых ощутимых для мира стратегических успехов.

Родине нужен монстр

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Все началось еще в двадцатых годах. Молодой Советский Союз отлично понимал, что просто так его в покое не оставят, и строил собственные войска — в том числе танковые. Делать это приходилось практически с нуля. Имелись, конечно, иностранные танки, захваченные у белых, но они стремительно устаревали, поэтому требовалось создавать что-то свое.

Самым сильным оружием советских бронетанковых войск должен был стать, как тогда говорили, «позиционный танк» — то есть тяжелый. Требования к нему были такие: 60–70 тонн, способность проезжать через четырехметровый ров и ширина, позволяющая возить танк как по русским, так и по европейским железным дорогам. Комиссия тщательно присматривалась к сверхтяжелым танкам других стран — купить лицензию и наладить производство всегда проще, чем начинать полностью оригинальную разработку. Но достойный кандидат так и не нашелся.

Время шло, а по-настоящему грозного танка у Красной Армии все не появлялось. Тогда, в 1929 году, решили использовать Великую депрессию, резко понизившую уровень жизни в западных странах. Выписали из Германии группу немецких инженеров во главе с конструктором Эдвардом Гроте. Он-то и разработал сразу несколько проектов танков — от 25 до 100 тонн. Они были хороши, особенно детально проработанный 25-тонник. Но у немцев никак не получалось добиться разумной стоимости единицы, необходимой для массового производства: 25-тонный танк Гроте обходился в 1,5 млн — как 25 легких Бт-2. Это было слишком!

Первый прототип Т-35 (army.lv)

Тогда было решено взять отечественных конструкторов, поднабравшихся опыта у того же Гроте, совместить этот опыт с изучением закупленных в конце 1929 года образцов зарубежных танков и создать свою тяжелую машину. Работы над ней и начались в августе 1932 года.

Облик гиганта

Танк получил индекс Т-35 — предполагалось, что он будет весить 35 тонн. Массу эту, однако, выдержать не удалось — на первых прототипах она уже составляла 38 тонн, затем скакнула до 42, а позже машина «поправилась» аж до 50. Это, впрочем, компенсировалось впечатляющей боевой мощью. Пять башен, 76-мм орудие (позже его поменяют на другое такого же калибра, как на танке Т-28), две 37-мм пушки (потом их заменят «сорокапятками») и четыре пулемета (позже — семь).

Т-35 на параде 7 ноября 1935 года (http://armedman.ru)

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Интересным решением была и пневматическая система управления, сильно облегчавшая работу мехвода. С ней, правда, вышло не очень хорошо — она, конечно, обеспечивала рычагам столь желанную легкость, но постоянно капризничала и ломалась. Поэтому пошедший в серию танк ее был лишен. Результатом стала типичная для отечественных машин того времени «дубовость» управления. Но это была неизбежная плата за повышение надежности.

Позже, в 1935 году, танк попробуют серьезно улучшить. Во-первых, захотят создать вдвое более мощный дизель на 800 лошадиных сил. Во-вторых, начнут разработку системы управления огнем наподобие морской. Все-таки пять башен на двух ярусах стреляют слишком хаотично. Увы, ни одно из этих благих начинаний не будет осуществлено — у подрядчиков всегда будут находиться более важные заказы или создаваться препятствия непреодолимой силы.

Т-35 в параде на 7 ноября 1940 года (milday.ru)

Массовое производство

Собирать Т-35 решили на Харьковском паровозостроительном заводе. Первый серийный танк был готов 7 ноября 1933 года — аккурат к празднику. Правда, на заводе он приживался плохо — виной тому стала корректировка плана, спущенная сверху в 1934 году. Теперь харьковчане должны были делать 10 машин в год вместо 30. И, видимо, с руководством завода случилось нечто вроде эффекта обманутых ожиданий. По крайней мере, с этого времени Т-35 превратился из желанного ребенка в нелюбимого пасынка.

Брошенный по технической неисправности Т-35. Львовская область, лето 1941 года (waralbum.ru)

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в 1935 году был начисто сорван 9-месячный план — из пяти предполагавшихся танков завод не сдал ни одного.

Доходило до того, что инспекторы из Москвы жаловались на директора завода, который «…всячески дискредитирует машину». Энтузиазм работников и ресурсы направлялись в другие проекты, что не могло не сказаться на темпах выпуска Т-35. Так, например,Правда, тут еще прибавлялись проблемы со смежниками — мариупольский завод не смог поставить нужного количества брони, а рыбинский — двигатели.

Неудивительно, что за годы массового производства удалось построить всего 59 машин. Выпуск Т-35 был прекращен по итогам испанской гражданской войны. Выяснилось, что броня в 20–30 мм уже недостаточна против современной противотанковой артиллерии. Нашему герою пытались продлить жизнь, попробовав увеличить бронирование до 40–55 мм, но это начинание провалилось — вес гиганта при этом вырос бы до совсем уж неприличных величин.

Война

Первым и единственным конфликтом Т-35 стала Великая Отечественная. И тут, конечно, сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, устаревание самого гиганта. Недостаточное бронирование плюс отсутствие резервов для модернизации делали его максимально уязвимым — при таких-то размерах! Во-вторых, сама кампания лета 1941 года сложилась для Советского Союза крайне неприятно — в таких условиях массово горели не только «тридцать пятые», но и куда более совершенные Т-34 и КВ.

Т-35 участвует в фотопостановке для пропаганды, ноябрь 1941 года (http://armedman.ru)

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Последний фактор резко увеличивал количество небоевых потерь. Хаос лихорадочных контрударов «наугад» в попытках хоть как-то среагировать, пока не стало поздно, приводил к длительным маршам. И техника неизбежно ломалась. Да и неопытная в больших войнах Красная армия уделяла неоправданно малое внимание обеспечению танковых войск. В результате к полю боя не подвозилось нужное количество запчастей, не были достаточно хорошо и полно организованы службы ремонта и эвакуации.

Поэтому многие Т-35 попросту бросали. Единственное, что могли сделать попавшие в такую ситуацию экипажи, — снять с танков легкое вооружение и оптику и закопать их в надежде вернуться за ними в скором времени, когда «наши погонят немцев обратно».

Т-35, подбитый недалеко от населенного пункта Верба, июнь 1941 года (waralbum.ru)

Те Т-35, что доезжали до боя, рано или поздно гибли под ударами превосходящих сил противника, но сопротивлялись достойно. Так, например, они участвовали в успешной контратаке под населенным пунктом Верба 29 июня 1941 года. Немцы были вынуждены временно отступить оттуда, причем Т-35 были приняты ими за гораздо более серьезные КВ. Что ж, не только нашим путать «Фердинанды» с любыми другими САУ с рубкой в задней части корпуса.

Несколько Т-35 сохранялись в частях Красной Армии и до битвы за Москву, но использовались там лишь в учебных или пропагандистских целях. Один захваченный немцами гигант был отправлен в Германию, где его какое-то время гоняли по полигону. Существует версия, что в 1945 году он успел поучаствовать в бою против наступающих советских войск, но споры о ее реалистичности ведутся до сих пор.

Единственный сохранившийся Т-35 в Кубинке (http://tankmuseum.ru)

Единственный сохранившийся до наших дней Т-35 находится в знаменитом танковом музее в городе Кубинка. В начале 2014 года его отреставрировали до ходового состояния, и теперь последний из серийных пятибашенных гигантов время от времени развлекает публику, участвуя в военно-исторических реконструкциях.

Текст: Тимур Шерзад