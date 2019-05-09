Автомобили нашей победы: 14 американских и один британский

Некоторые из ленд-лизовских машин широко известны, поскольку поставляли их сотнями и десятками тысяч. Иные были не столь многочисленны. Но и они внесли свой вклад и в Победу, и в послевоенное восстановление страны.

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Договор ленд-лиза сыграл огромную роль в снабжении Красной Армии во время Великой Отечественной. На Победу работали и импортные — в основном американские автомобили разных классов и назначений.

За время войны советский автопром изготовил около 240 тысяч автомобилей, еще более 500 тысяч пришли к нам из США в виде готовых машин и машинокомплектов для сборки. Британских автомобилей в Красной Армии было куда меньше — чуть более 5000.

Ленд-лизовские Форды, Шевроле, Доджи и, конечно, Виллисы — в фотогалерее ниже.

Фотоподборку автомобилей Великой Отечественной смотрите тут.

Грузовики войны мы собрали здесь.

Ретротест грузовика GMC CCKW («Джимми») читайте здесь.

Хотите поближе познакомиться с командирским Доджем WC-56? Тогда вам сюда.

Тест-драйв «товарища Студера» — по этой ссылке.

Биография Виллиса — в этой публикации.

История символа Великой Отечественной — командирского ГАЗ-67Б — по этой ссылке.

Легковые автомобили Красной и Советской Армии — тут.





Фото: из архива автора