Автомобили нашей победы: 14 американских и один британский

Материалы по темеНа таких машинах мы не служили! 13 уникальных авто
Договор ленд-лиза сыграл огромную роль в снабжении Красной Армии во время Великой Отечественной. На Победу работали и импортные — в основном американские автомобили разных классов и назначений.
За время войны советский автопром изготовил около 240 тысяч автомобилей, еще более 500 тысяч пришли к нам из США в виде готовых машин и машинокомплектов для сборки. Британских автомобилей в Красной Армии было куда меньше — чуть более 5000.
Ленд-лизовские Форды, Шевроле, Доджи и, конечно, Виллисы — в фотогалерее ниже.
- Фотоподборку автомобилей Великой Отечественной смотрите тут.
- Грузовики войны мы собрали здесь.
- Ретротест грузовика GMC CCKW («Джимми») читайте здесь.
- Хотите поближе познакомиться с командирским Доджем WC-56? Тогда вам сюда.
- Тест-драйв «товарища Студера» — по этой ссылке.
- Биография Виллиса — в этой публикации.
- История символа Великой Отечественной — командирского ГАЗ-67Б — по этой ссылке.
- Легковые автомобили Красной и Советской Армии — тут.
Фото: из архива автора
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