Кабриолет Aurus прошел проверку министра обороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в Параде Победы, передает РИА Новости. Но в целом на машину еще нужно посмотреть повнимательнее.
Всего для парада подготовили три специальных кабриолета Минобороны — два основных и один запасной. Машинам присвоили номера 001MO, 002MO и 003МО. Ранее для объезда парадных расчетов на военных парадах использовали автомобили ЗИЛ-41041 АМГ, построенные в ателье Нижнего Новгорода при Горьковском автозаводе. Они базировались на платформе американских тяжелых пикапов.
Премиальные автомобили линейки Aurus, в том числе и кабриолеты, создавали для первых лиц государства, но в открытой продаже они тоже со временем появятся. На Единой модульной платформе создают седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Цены пока не названы, но начинаться они будут от 10 миллионов рублей.
- Недавно стало известно, что поставки автомобилей Aurus для розничных продаж в этом году не планируются, их придется подождать до 2020 года.
- Aurus будет стоить чуть дешевле своих прямых конкурентов — Mercedes-Benz и Rolls-Royce, однако в дальнейшем цены удастся скорректировать за счет большей локализации.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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