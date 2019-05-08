Кабриолет Aurus прошел проверку министра обороны

Накануне в Москве состоялась генеральная репетиция парада, на котором Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков проехали на кабриолетах Aurus.

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в Параде Победы, передает РИА Новости. Но в целом на машину еще нужно посмотреть повнимательнее.

Всего для парада подготовили три специальных кабриолета Минобороны — два основных и один запасной. Машинам присвоили номера 001MO, 002MO и 003МО. Ранее для объезда парадных расчетов на военных парадах использовали автомобили ЗИЛ-41041 АМГ, построенные в ателье Нижнего Новгорода при Горьковском автозаводе. Они базировались на платформе американских тяжелых пикапов.

Премиальные автомобили линейки Aurus, в том числе и кабриолеты, создавали для первых лиц государства, но в открытой продаже они тоже со временем появятся. На Единой модульной платформе создают седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Цены пока не названы, но начинаться они будут от 10 миллионов рублей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на кабриолете Aurus Senat на генеральной репетиции военного парада на Красной площади

Недавно стало известно, что поставки автомобилей Aurus для розничных продаж в этом году не планируются, их придется подождать до 2020 года.

Aurus будет стоить чуть дешевле своих прямых конкурентов — Mercedes- Benz и Rolls-Royce, однако в дальнейшем цены удастся скорректировать за счет большей локализации.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС