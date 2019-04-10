Надо брать: Aurus снизит стоимость машин

Цены удастся оптимизировать за счет большей локализации, а дилеры появятся не только в России, но и в странах зарубежья.

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Денис Мантуров ранее отмечал, что преимущество Aurus в том, что он чуть дешевле своих прямых конкурентов — Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Однако в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт рассказал, что сейчас машина стоит больше, чем могла бы. Многие комплектующие покупают за рубежом и платить за них приходится в валюте. В этом нет ничего страшного, мир глобализован и многие концерны покупают детали у одних и тех же поставщиков, для автопрома это нормальная практика. Но с коммерческой точки зрения, для удешевления автомобилей выгоднее увеличивать долю отечественных комплектующих, что и будет сделано.

Сегодня в России продавать автомобили премиум-класса Aurus уполномочены два дилера, и оба они находятся в Москве. Это «Панавто» и «Авилон», заявки они уже собирают с 15 февраля. Но этого недостаточно, и дилерская сеть будет расширена, идут поиски партнеров в Санкт-Петербурге и на Юге России. Присматривается компания и к европейским дилерам — сначала найдет дилеров в Европе, потом — в странах Персидского залива, а потом в Азии — в Японии, Китае, Сингапуре.

В Женеве представители компании встречались с международной организацией дилеров, компании из Южной Африки, Европы и Саудовской Аравии были заинтересованы в сотрудничестве. Один из влиятельных дилеров в Индии, по словам топ-менеджера компании Aurus, попросил не забыть и про него при выходе на этот рынок.

Все друг к другу пока присматриваются, благо время позволяет — завод в Татарстане выйдет на производственную мощность только в 2021 году.

Но чтобы торговать этими автомобилями, нужно выполнить ряд условий: продавец должен иметь опыт продажи люксовых автомобилей, соответствующие площади и быть готовым инвестировать в подобающее оформление салонов и зоны сервиса.



После презентации в Женеве машины российского люксового бренда собираются выставить на одном из китайских автосалонов, чтобы продвинуть бренд и в Азии. Будет это Шанхай или Пекин — пока не решено.

Aurus — российская марка представительских автомобилей. Проект с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП «НАМИ». 63,5% акций компании Aurus принадлежит ФГУП «НАМИ», 36% — Фонду обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun, и 0,5% — Sollers.

Обещано, что вскоре появится прототип внедорожника премиальной линейки — Aurus Komendant.

Мировая премьера первого автомобиля марки Aurus состоялась на Международном Московском автосалоне.

На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.

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