Продажи автомобилей Aurus откладываются до 2020 года

Цены на Аурусы могут объявить во второй половине мая, а вот обещанных в этом году розничных продаж придется подождать.

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На Московском Международном автосалоне летом прошлого года было объявлено, что продажи Aurus Senat и Aurus Senat Limousine стартуют в январе 2019 года, и прямо на автосалоне начали принимать предварительные заказы на бронированные и небронированные версии.

Однако операционный директор дивизиона Aurus компании «Авилон» (один из двух дилеров марки в России) Вагиф Бикулов рассказал «Ведомостям», что поставки автомобилей Aurus для розничных продаж в этом году не планируются. Скорее всего, это произойдет в 2020 году, что подтвердил и другой источник, знакомый с ситуацией.

С чем связана задержка, источники раскрывать не стали, ожидается, что цены на Aurus Senat и Aurus Senat Limousine объявят во второй половине мая.

До сих пор остается загадкой даже приблизительная стоимость этих автомобилей, хотя туманные высказывания ответственных лиц на этот счет звучали. Дескать, российские премиум-автомобили будут чуть дешевле своих прямых конкурентов — Mercedes-Benz и Rolls-Royce, но потом, с увеличением доли отечественных комплектующих, цены на Аурусы снизятся.

На Параде Победы 9 мая впервые покажут и кабриолеты Aurus, их выпуск обещают наладить с конца 2020 года, но госчиновники не смогут использовать такие автомобили в качестве служебных.



К 11 апреля на автомобили Aurus только на внутреннем рынке было собрано более 500 заявок.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС