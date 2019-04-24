Чиновникам не полагается: кабриолеты Aurus будут выпускать с 2020 года

Кабриолеты Aurus могут пойти в серию в конце 2020 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Что касается коммерческого использования [кабриолетов Aurus], параллельно с отработкой конструкции машины для парада [Победы 9 мая] мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020–2021 года», — передает агентство ТАСС слова Мантурова.
Мантуров подчеркнул, что использование кабриолетов для госчиновников точно не предполагается. Кто станет целевой аудиторией этих автомобилей, пока неясно, особенно учитывая то факт, что в России кабриолеты традиционно товар мало востребованный. Кабриолет Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но у него две двери увеличенной ширины и складной мягкий верх. Эти автомобили придут на смену парадным кабриолетам ЗИЛ-41041 АМГ, построенным нижегородской фирмой «Атлант-Дельта».
Напомним, кабриолеты Aurus впервые «засветились» в тренировке перед военным парадом в подмосковном Алабине. В полной красе их можно будет увидеть на параде Победы 9 мая на Красной площади.
- Патентные изображения третьей модели российского люксового автобренда минивэна Aurus Arsenal появились совсем недавно.
- Также обещают вскоре показать прототип премиального внедорожника Aurus Komendant.
Скриншот с YouTube
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