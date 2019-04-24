Чиновникам не полагается: кабриолеты Aurus будут выпускать с 2020 года

Вы попали в ДТП: 10 самых важных шагов Рано или поздно это происходит с большинством водителей: они попадают в аварию. Обычно это не настолько существенные столкновения, в которых страдает только железо и чувство собственного достоинства. Но даже опытные водители могут растеряться или забыть, что надо предпринять. «За рулем» рассказывает, что нужно делать, если неприятность случилась. Как собирают Мерседесы в России — репортаж с завода Зачем России завод по производству Мерседесов и что на конвейере делают Аурусы? Какова степень локализации? Когда начнут выпускать кроссоверы GLC, GLE и новый GLS, уже следующего поколения? Станут ли российские «ешки» дешевле импортных? Немцы мастера хранить секреты — не дали ни одного конкретного ответа. Что ж, давайте разбираться сами. Ставим сами газовые упоры капота на Ладу — просто и быстро Приподнять капот с небольшим усилием, а дальше он сам плавно откроется и надежно зафиксируется в таком положении. Это называется комфорт, и достичь его можно, установив газовые упоры на капот и заодно на багажник. «За рулем» рассказывает и показывает, как их поставить на Гранту.