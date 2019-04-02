Минивэн Aurus Arsenal: первые изображения серийной версии

Опубликованы патентные изображения третьей модели первого российского люксового автобренда.

Материалы по теме Это просто Роллс-Ройс среди минивэнов: британцы пишут про Aurus

Гамма Aurus на сегодня состоит всего из двух моделей: седана Senat S600 и лимузина на его базе S700. Причем заказы принимаются только на седан. В этом году, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к ним должен присоединиться минивэн Arsenal.

Пока минивэнов собрано всего несколько штук — силами ФГУП НАМИ: это бронированные версии для Службы безопасности президента (СБП). Машины можно увидеть в кортеже Владимира Путина. Выяснилось, что серийная версия будет отличаться от той, что получила СБП ФСО.

В официальном бюллетене Роспатента «Промышленные образцы» опубликован патент российского Aurus на облик минивэна Arsenal. Патентообладателем указан ФГУП НАМИ, а авторами — группа, состоящая из Геннадия Тишкина, Юрия Черненко, Игоря Никулина, Романа Войта и Всеволода Резникова.

У машины есть ряд отличий от той версии, фотографию которой Aurus публиковал на своих официальных страницах в соцсетях. Если у спецверсии вставки в боковых воздухозаборниках переднего бампера хромированные, то на патентных рисунках они явно черного «глянцевого» цвета. Также на серийной версии Aurus Arsenal отсутствуют форточки в задних стеклах.

Любопытно, что на патентных рисунках сохранились широкие подножки и дуги на крыше, предназначенные для перемещения на них охранников, а не для более удобной посадки и высадки пассажиров. Естественно, на патентных рисунках отсутствуют антенны правительственной связи, установленные на машины для президентского кортежа.

Как и седаны, Aurus Arsenal, по крайней мере на первом этапе производства, получит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с. Также в состав силовой установки войдет 40-сильный электромотор, который будет помогать ДВС во время стартов и при повышенных нагрузках. Автомат — 9-ступенчатый, разработки российской компании КАТЕ. Машина полноприводная, как и все модели, построенные на Единой модульной платформе (ЕМП), созданной в рамках проекта «Кортеж».

В следующем году Aurus планирует представить внедорожник Komendant. Затем гамма должна пополниться мотоциклом для Почетного Эскорта и массовым кроссовером.

В этом году Aurus представит два новых проекта: спорткар и кабриолет для парадов.

Недавно у Aurus появились проблемы с выходом на рынок Европы: некоторые автопроизводители прицепились к названию бренда.

Фото: НАМИ / Роспатент