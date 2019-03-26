Наши машины не хотят пускать в Европу. Это что, правда?

Не совсем! Тем не менее сообщается, что Toyota, Lamborghini и Michelin выступили против прихода в Европу нового российского бренда, якобы несущего угрозу их продажам.

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Конфликт затлел после подачи в европейское Бюро по интеллектуальной собственности патентной заявки Aurus. Сообщается, что против ее регистрации выступили три автомобильные компании — Toyota, Lamborghini и Michelin заявили, что имя «Aurus» схоже с названиями некоторых их продуктов. Проще говоря, от Aurus требуют переименоваться из-за созвучий.

Представителей компаний Toyota, Lamborghini и Michelin смутило, что название российского люксового автобренда отдаленно напоминает используемые ими имена. Так, у Тойоты есть хэтчбек Auris, в модельном ряду Lamborghini не так давно появился кроссовер Urus, а в Michelin переживают, что появление автомобиля с именем Aurus как-то отразится на существовании суббренда Taurus. Адвокаты компаний указывают на то, что названия брендов схожи до степени смешения, то есть отличаются лишь одной буквой.

По мнению компаний, потребитель не сможет различать бренды ни на слух, ни в написании с первого раза, что вызовет путаницу. Минпромторг в возникшем споре проблем не видит и отмечает, что подобные ситуации традиционно возникают при выводе на рынок нового бренда. Большинство претензий, как отмечают эксперты, исчезает в ходе переговоров заинтересованных сторон и редко доходят до суда.

«В настоящий момент ФГУП „НАМИ“ проводит регистрацию бренда Aurus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе 2019 года бренд Aurus был зарегистрирован патентным ведомством Benelux , которое объединяет три страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург, также в марте 2019 был он зарегистрирован в Латвии и Литве. Процедура регистрации стандартная и осуществляется в соответствии с установленными национальными патентными ведомствами правилами и нормами. Данные регистрационные процедуры предусматривают возможность оспаривания регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Это общемировая практика в сфере интеллектуальной собственности», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Не исключено, что полученные патенты могут быть оспорены, но это маловероятно, так как в оценке степени схожести названий эксперты указывают на субъективность суждений, которую можно опротестовать.

В пресс-службе Aurus корреспонденту «За рулем» отказались дать комментарии, сославшись на то, что вопросами патентования занимаются специалисты НАМИ. Тем временем из неофициальных источников стало известно, что Lamborghini уже отказалась от претензий. Произошло это в ходе переговоров сторон или по какой-либо другой причине — неизвестно. Есть также информация, что Toyota, владеющая брендом Auris в том числе на территории России, не обращалась с претензиями в Роспатент. Следовательно, и в Европе их позиция может оказаться непринципиальной. Таким образом, можно надеяться, что со временем ситуация разрешится, и Aurus выйдет на европейский рынок без ребрендинга.

О намерении вывода автомобилей Aurus на европейский рынок глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на Международном автосалоне в Женеве 5 марта.

Подробнее об автомобилях Aurus можно прочитать здесь.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС