Седан и лимузин Aurus будут поставлять в Европу

Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил главе МИД Швейцарии во время показа отечественных премиальных автомобилей на Женевском автосалоне.

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Люксовые российские автомобили марки Aurus (седан и лимузин) вызвали настоящий ажиотаж на Международном автосалоне в Женеве.

Денис Мантуров объяснил, что лучшие российские дизайнеры и инженеры создали эти машины, отвечающие самым высоким требованиям премиального сегмента.

«Наш автомобиль провоцирует на эмоции — от удивления до уважения и восторга. И по мере детального осмотра машины и знакомства с разработками впечатление посетителей салона от нее только усиливается», — отметил глава Минпромторга России в беседе с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Экспорт автомобилей в европейские страны планируется начать в 2021 году после запуска полномасштабного производства на новых мощностях. Сейчас автомобили готовят к продаже и сертификации согласно требованиям европейского рынка. Одновременно обсуждаются вопросы сотрудничества с зарубежными партнерами, рассказал Денис Мантуров.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, в свою очередь, отметил, что рад приветствовать Aurus среди 34 новых экспонентов Женевского международного автосалона и видит большой интерес к новым российским автомобилям.

На международной оборонной выставке IDEX-2019 глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что прототип внедорожника марки Aurus будет готов в марте 2019 года.

Лимузин и седан Aurus Senat уже доступны для заказа у первых двух официальных дилеров марки: «Авилон» и «Панавто».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС