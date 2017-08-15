Заказы на седаны Aurus начнут принимать с 15 февраля

С середины февраля два дилера начнут принимать заказы на седан и лимузин Aurus.

Лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 можно будет заказать у первых двух официальных дилеров марки: «Авилон» и «Панавто».

«Автомобильная группа „Авилон“ и ООО „Панавто“, являющиеся официальными торговыми партнерами ООО „Аурус“ в России, будут осуществлять прием предварительных заказов начиная с 15 февраля 2019 года. Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», — говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли РФ.

Напомним, что соглашения ООО «Аурус» с дилерами были подписаны в августе 2018 года, и «Авилон» даже начал принимать предоплату на машины, чтобы выяснить, насколько велик на них спрос. Но потом по ряду причин отказался от этой идеи.

Следует отметить, что в конце октября генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов заявлял, что все 120 автомобилей, которые планируется выпустить в 2019 и 2020 годах, уже предзаказаны. Это значит либо то, что объемы производства будут увеличены, либо то, что срок ожидания машины растянется до 2021-го и последующих лет.

Кроме лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 к производству готов также микроавтобус Aurus Arsenal, но пока объявлений о приеме заказов на него не делалось. В перспективе должен появиться и внедорожник Aurus Komendant. Как заявил в мае министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, разработка этого автомобиля, который станет самой массовой моделью, будет завершена в конце 2019 года.

Посмотреть видео, рассказывающее о том, как создавались седан и лимузин Aurus, можно здесь.

Недавно президентский Aurus Senat Limousine и седан сопровождения Senat прошли испытания 40-градусными морозами.

Фото: Aurus